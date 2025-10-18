Dhanteras 2025 Bhog: धनतेरस पर धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी और धन्वंतरि को भोग में क्या चीजें लगानी चाहिए?

Dhanteras Puja Bhog: आज 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार है. ये हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, आरोग्य के देवता धन्वंतरि की भी पूजा होती है और धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा इस दिन की जाती है. तो आइए जानते हैं, धनतेरस की पूजा में किन विशेष चीजों का भोग लगाना चाहिए जिससे आपको भगवान कुबेर, धन्वंतरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है.

माता लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या है?

माता लक्ष्मी को धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है. उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको इन चीजों का भोग लगाना चाहिए.

बताशा/ खील: बताशा और खील मात लक्ष्मी को प्रिय है. जो सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

नारियल और मिश्री: माता लक्ष्मी को नारियल बहुत प्रिय है. इसी के साथ मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है.

मखाने की खीर: कई जगहों पर माता लक्ष्मी को मखाने की खीर भी लगानी चाहिए.

पान और मेवा: माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, पान के पत्ते और सूखे मेवों का भी भोग लगाना चाहिए.

भगवान कुबेर के प्रिय भोग क्या है?

भगवान कुबेर को देवताओं का खजांची और धन के अधिपति के रूप में जाना जाता है. उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती. धनतेरस या दीपावली पर भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें निम्न भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है —

1. चावल की खीर

कुबेर देव को सफेद रंग की मिठाई अत्यंत प्रिय है. विशेष रूप से चावल से बनी खीर का भोग लगाने से अपार धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है. यह भोग उन्हें अत्यंत प्रसन्न करता है.

2. धनिया की पंजीरी

धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना और उसे पंजीरी के रूप में कुबेर देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है. यह भोग धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है.

3. बेसन के लड्डू

बेसन से बने लड्डू कुबेर देव के प्रिय भोगों में से एक हैं. इन लड्डुओं का भोग लगाने से तिजोरी हमेशा भरी रहती है और घर में बरकत बनी रहती है.

4. सफेद मिठाई

सफेद रंग की कोई भी मिठाई, जैसे रसगुल्ला या मलाई बर्फी, कुबेर देव को भोग के रूप में अर्पित करना शुभ फल देने वाला माना गया है. यह भोग धन और सौभाग्य में वृद्धि करता है.

भगवान धन्वंतरि का प्रिय भोग: उत्तम स्वास्थ्य के लिए

भगवान धन्वंतरि को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद के जनक कहा गया है. इनकी कृपा से व्यक्ति को दीर्घायु और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है. इन्हें प्रसन्न करने के लिए यह भोग अर्पित करना शुभ रहता है —

1. पीली मिठाई या पीले व्यंजन

धन्वंतरि भगवान को पीले रंग की चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं. इसलिए भोग में बेसन के लड्डू, पीली बर्फी या पीली खीर अर्पित करें. यह आरोग्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

2. गुड़ या गन्ने का रस

गुड़ और गन्ना स्वास्थ्य से जुड़ी मिठास का प्रतीक हैं. धन्वंतरि भगवान को इनका भोग लगाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रोगों से रक्षा होती है.

भोग अर्पण का महत्व

माता लक्ष्मी: भोग लगाने से धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

भगवान कुबेर: प्रसन्न होकर वे तिजोरी और धन-स्थान को सदैव भरा रखते हैं.

भगवान धन्वंतरि: भोग से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं और आयु में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)