Home > विदेश > ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू

ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू

White House Diwali: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सभी अमेरिकियों को रोशनी के त्योहार दिवाली की शुभकामनाएं दीं. जानें व्हाइट हाउस से जारी एक संदेश में ट्रंप ने इस त्योहार को लेकर क्या कहा.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 21, 2025 8:06:52 AM IST

Donald Trump Diwali Greeting
Donald Trump Diwali Greeting

Donald Trump Diwali Greeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सभी अमेरिकियों को रोशनी के त्योहार दिवाली की शुभकामनाएं दीं. व्हाइट हाउस से जारी एक संदेश में, उन्होंने दिवाली को “बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय” का प्रतीक बताया. ट्रंप ने कहा कि यह त्योहार आत्मनिरीक्षण, सद्भाव और पुनर्जन्म का अवसर है, जो परिवारों और समुदायों को एकजुट करता है.

ट्रंप ने क्या कहा? 

ट्रंप ने कहा, “आज, मैं दिवाली मना रहे प्रत्येक अमेरिकी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. यह परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाने, समुदाय का जश्न मनाने, आशा से शक्ति प्राप्त करने और एक स्थायी भावना को अपनाने का समय है.” उन्होंने आगे कहा कि दीये और मोमबत्तियां जलाना इस सच्चाई को दोहराता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है.

अमेरिका में दिवाली 

भारतीय संस्कृति और दिवाली संयुक्त राज्य अमेरिका में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं. न्यूयॉर्क शहर ने 2023 से दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी शहर में दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. एडिसन, साउथ ब्रंसविक और जर्सी सिटी सहित न्यू जर्सी के कई जिलों में दिवाली के दिन स्कूल बंद रहते हैं.

हर साल कैलिफ़ोर्निया के सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स और सैन जोस में “प्रकाशोत्सव” नामक भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं. हालांकि यह आधिकारिक अवकाश नहीं है, फिर भी स्थानीय प्रशासन, भारतीय समुदाय के सहयोग से, इसे एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाता है. टेक्सास के ह्यूस्टन और डलास, इलिनोइस के शिकागो और जॉर्जिया के अटलांटा में भी दिवाली बहुत लोकप्रिय है. मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में दिवाली मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार प्रकाश शो आयोजित किए जाते हैं.

व्हाइट हाउस में दिवाली की परंपरा

पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा स्थापित हुई है. राष्ट्रपति ट्रम्प का संदेश इस बात का प्रमाण है कि यह भारतीय त्योहार अमेरिकी सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है. इस अवसर पर, लाखों प्रवासी भारतीय, साथ ही अमेरिकी नागरिक, इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं और इस “प्रकाशोत्सव” की खुशी साझा कर रहे हैं.

ईरान-अमेरिका में फिर टेंशन! खामेनेई ने ट्रंप के दावे को बताया ‘सपनों की बात’, क्या परमाणु ठिकाने हैं सुरक्षित?

Tags: Americadiwali 2025Diwali greetingshome-hero-pos-8us president donald trumpWhite House
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज़ाना आइस एप्पल खाने से होंगे ये 8 जबरदस्त फायदे!

October 21, 2025

सिर्फ 5 मिनट में बनाएं भाई दूज के लिए स्टाइलिश...

October 21, 2025

स्टीमिंग और बॉइलिंग में क्या है फर्क? जानें कौन सा...

October 21, 2025

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025
ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू
ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू
ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू
ट्रंप ने दिवाली को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर दंग रह जाएंगे 120 करोड़ हिन्दू