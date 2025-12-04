Home > विदेश > Explainer: पुतिन की ‘Aurus Senat’ या ट्रम्प की मशहूर ‘Beast’ किसकी गाड़ी सुरक्षा और लग्ज़री में है नंबर वन?

Explainer: पुतिन की ‘Aurus Senat’ या ट्रम्प की मशहूर ‘Beast’ किसकी गाड़ी सुरक्षा और लग्ज़री में है नंबर वन?

रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सीनेट बनाम अमेरिका के राष्ट्रपति की मशहूर “बीस्ट” कौन सी कार है सुरक्षा और लग्ज़री के मामले में नंबर वन? पावर और प्रोटेक्शन की इस हाई-टेक जंग में जानिए किसकी प्रेसिडेंशियल कार सबसे दमदार है.यहां पढ़ें पूरा कम्पैरिजन

By: Shivani Singh | Published: December 4, 2025 2:06:59 PM IST

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे से ज़्यादा चर्चे उनकी हाई-टेक प्रेसिडेंशियल कार की हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी गाड़ी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की मशहूर “बीस्ट” से कर रहे हैं. आखिर किसकी कार ज़्यादा दमदार है? कौन-सी गाड़ी सुरक्षा और लग्ज़री में नंबर वन है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है. तो आइए जानते हैं, पुतिन की ऑरस सीनेट और अमेरिकन “बीस्ट” में कौन है असली ‘सुपरकार’ ऑफ पावर!

US राष्ट्रपति की क्या है ‘द बीस्ट’?

अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कार में सफर करते हैं, वो किसी साधारण लग्ज़री लिमोज़ीन जैसी बिल्कुल नहीं होती. यह है कस्टम-डिज़ाइन कैडिलैक लिमोज़ीन, जिसे पूरी दुनिया “द बीस्ट” के नाम से जानती है. इस कार का असली मकसद है, राष्ट्रपति की हर हाल में सुरक्षा.

निर्माण जनरल मोटर्स
चेसिस शेवरले कोडिएक हेवी-ड्यूटी ट्रक
कीमत लगभग $1–$1.5 मिलियन
प्रयोग ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक — सभी राष्ट्रपतियों द्वारा
ट्रांसपोर्ट विदेश यात्राओं पर इसे हमेशा US एयर फ़ोर्स C-17 से पहुंचाया जाता है

रूस  राष्ट्रपति की ऑरस सीनेट 

  • इंजन    4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 + हाइब्रिड (पेट्रोल + इलेक्ट्रिक) 
  • पावर / टॉर्क    ~598 hp (हॉर्सपावर), ~880 Nm टॉर्क 
  • ट्रांसमिशन / ड्राइव    9-स्पीड ऑटोमैटिक + All-Wheel Drive (AWD) 
  • 0–100 km/h    लगभग 6–9 सेकंड (आर्मर्ड लिमोज़ीन वर्ज़न के अनुसार) 
  • टॉप स्पीड    ~160 km/h (कुछ रिपोर्ट में 249 km/h तक) 
  • वज़न / आकार    लगभग 6,200–6,300 किलोग्राम (आर्मर्ड लिमोज़ीन) 
  • लंबाई ~6.63 मीटर, चौड़ाई ~2.02 मीटर, ऊंचाई ~1.70 मीटर, व्हीलबेस ~4.30 मीटर

ऑरस सीनेट vs द बीस्ट: कौन है असली सुपर सिक्योर कार?

पहलू / फीचर Aurus Senat (रूस) The Beast (USA)
मूल उद्देश्य (Design philosophy) लग्ज़री + आराम + परफार्मेंस + सुरक्षा — यानी एक बैलेंस्ड प्रोटेक्शन-लिमो “मैक्सिमम सिक्योरिटी”  सुरक्षा के लिए, परफॉर्मेंस/स्पीड या लग्ज़री कम प्राथमिकता.
निर्माण और प्लेटफार्म  रूस की कंपनी (Aurus Motors / NAMI) द्वारा — 4-door सेडान / आर्मर्ड लिमो.  अमेरिकी कंपनी (General Motors) — एक कस्टम-बिल्ट Cadillac, heavy-duty ट्रक-चेसिस पर.
इंजन / परफॉर्मेंस 4.4 लीटर ट्विन-टर्बो V8 + हाइब्रिड, ~598 hp। अधिकतर रिपोर्टों में 0–100 किमी/घंटा ~6 सेकंड. मोटर वज़न और सुरक्षा की वजह से गति धीमी — अनुमानित टॉप स्पीड 96–112 किमी/घंटा.
सुरक्षा / आर्मरिंग लेवल बुलेटप्रूफ + बॉम्ब–प्रूफ बॉडी; VR-standard सुरक्षा; स्टील / बख्तरबंद ग्लास; रन-फ्लैट टायर; केमिकल / ग्रेनेड हमला सहने की क्षमता; कमांड / कम्युनिकेशन सिस्टम. “रोलिंग बंकर” — मोटी आर्मर, मल्टी-लेयर बुलेटप्रूफ ग्लास, नाइट-विज़न, tear-gas / smoke-screen / defensive systems, इलेक्ट्रिक शॉक डोर, इमरजेंसी ब्लड सप्लाई, पूरी तरह से सील्ड केबिन, run-flat टायर आदि.
लिमोज़ीन बनाम टैंक-जैसी मोटाई लग्ज़री लिमोज़ीन डिजाइन — दिखने में राजसी, लेकिन ताकतवर. भारी-ड्यूटी ट्रक बेस + टैंक-जैसी सुरक्षा — स्पीड या दिखावे की चिंता कम, सर्वाइवल ज़्यादा.
उपयोग /deployment  अधिकतर राजकीय, घरेलू या डिप्लोमैटिक काम; सीमित (लगभग 120 यूनिट / साल) सिविलियन संस्करण भी उपलब्ध. केवल राष्ट्रपति के लिए — कोई सिविलियन वर्शन नहीं; विदेश यात्राओं पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए ले जाया जाता है.
कंफर्ट / लग्ज़री आरामदायक, लक्ज़री फ्रंट + रीयर सीट्स; लकड़ी व लेदर फिनिश; प्रीमियम इंटीरियर + राजकीय लुक।  सुरक्षा (Security) को प्राथमिकता — लग्ज़री कम, कड़ा आर्मर, कम विजिबिलिटी, सुरक्षा उपकरणों की वजह से अंदरूनी कम क्लासिक लग्ज़री.

पुतिन की Aurus Senat में लग्ज़री, स्पीड और सुरक्षा तीनों का बैलेंस मिलता है, इसलिए यह दिखने में ज़्यादा शाही और चलने में तेज़ है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की The Beast का काम सिर्फ एक ही है किसी भी हाल में राष्ट्रपति की जान बचाना, इसलिए यह बहुत भारी, कम स्पीड वाली लेकिन बिल्कुल टैंक जैसी सुरक्षा वाली कार है। इसलिए कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मामले में The Beast आगे है, जबकि लग्ज़री और परफॉर्मेंस में Aurus Senat बेहतर मानी जाती है।

Tags: Aurus SenatPutin CarSecurity VehiclesThe Beast Cartrump car
