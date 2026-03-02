US-Israel Strikes On Iran: ईरान का गुस्सा हुआ बेकाबू, इजराइल के PM दफ्तर पर दागी मिसाइलें

US-Israel Strikes On Iran: यूएस और इजरायल के हालिया सैन्य हमलों के बाद मध्यपूर्व की सुरक्षा स्थिति बेहद नाजुक हो गई है. इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत ने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. खामेनेई के निधन ने ईरान को कठोर और तेज प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया है. इस समय मिडिल ईस्ट में न केवल द्विपक्षीय तनाव बढ़ा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता फैल रही है.

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने हाल ही में एक बड़ा और संवेदनशील दावा किया है. IRGC का कहना है कि 2 मार्च की सुबह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली एयरफोर्स कमांडर के दफ्तर पर उनके मिसाइल हमले हुए. इस हमले को IRGC ने ‘ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4’ का हिस्सा बताया. ईरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये हमला इजरायल की राजधानी में स्थित उच्च स्तरीय सैन्य और राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया. IRGC ने इसे एक सटीक और रणनीतिक कार्रवाई बताया, जिसका मकसद इजरायल को चेतावनी देना और अपनी शक्ति दिखाना है.

इजरायल ने हमले का खंडन किया

इजरायल की सरकार ने ईरानी दावे को पूरी तरह खारिज किया है. इजरायली अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और एयरफोर्स कमांडर के दफ्तर पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ. सरकार ने इसे “असत्य और प्रचार” करार दिया है. हालांकि, इस खंडन के बावजूद, मध्यपूर्व में तनाव बरकरार है और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जटिलताएं

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है. खामेनेई की मौत के बाद, ईरान ने सीधे तौर पर अपने जवाबी हमलों को तेज कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने न केवल अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है, बल्कि उन देशों में भी सैन्य संचालन बढ़ा दिए हैं जहां अमेरिका के बड़े ठिकाने मौजूद हैं. इसमें कतर, दुबई, यूएई और बहरीन शामिल हैं. ये साफ संकेत है कि ईरान केवल प्रत्यक्ष हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में अपनी रणनीतिक शक्ति दिखाने के लिए बड़े लेवल पर कार्रवाई कर रहा है.

मध्यपूर्व में अस्थिरता

खामेनेई की मौत के बाद, मध्यपूर्व की राजनीति और सुरक्षा माहौल पूरी तरह अस्थिर हो गया है. ईरान और इजरायल/अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी के कारण न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है. तेल की आपूर्ति में रुकावट, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रभाव की संभावना बन रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो पूरे मध्यपूर्व में बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष की आशंका है.