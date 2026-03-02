Home > विदेश > Abu Dhabi: उड़ान रद्द होने पर अबू धाबी का बड़ा फैसला, फंसे यात्रियों को मुफ्त ठहरने की सुविधा

Abu Dhabi: उड़ान रद्द होने पर अबू धाबी का बड़ा फैसला, फंसे यात्रियों को मुफ्त ठहरने की सुविधा

Abu Dhabi: हाल ही बहुत से जगहों पर फ्लाइट कैंसल हुई जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कत हुई. इसी की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म Abu Dhabi ने एक बड़ा कदम उठाया है. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 2, 2026 1:12:32 PM IST

abu dhabi hotel stay extension
abu dhabi hotel stay extension


Abu Dhabi: क्षेत्र में उड़ानों के अचानक रद्द होने और देरी के कारण हजारों यात्री फंस गए. इस स्थिति को देखते हुए (डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल टूरिज्म) Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi ने एक बड़ा कदम उठाया. विभाग ने 28 फरवरी को एक निर्देश जारी कर होटलों से कहा कि जिन मेहमानों की उड़ानें रद्द हुई हैं और जो अपनी गलती के बिना फंसे हुए हैं, उन्हें बिना ज्यादा पैसे के ठहरने की सुविधा दी जाए.

 होटलों को दिए गए निर्देश

विभाग ने होटल प्रबंधकों से कहा कि वे ऐसे मेहमानों का प्रवास बढ़ाएं और अतिरिक्त कमरे का खर्च सीधे विभाग को भेजें. इससे यात्रियों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े.

बताया गया है कि उड़ानों में बड़े पैमाने पर रद्दीकरण के बाद लगभग 20,000 यात्रियों को अस्थायी रूप से होटलों या अन्य ठहरने की जगहों पर रखा गया. ये व्यवस्था UAE General Civil Aviation Authority की देखरेख में की गई. यात्रियों के लिए भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया.

 सोशल मीडिया पर चर्चा

इस फैसले की चर्चा सोशल मीडिया मंच X पर भी हुई. हेलिओस कैपिटल के संस्थापक Samir Arora ने आदेश की प्रति शेयर करते हुए इसे मानवीय और समय पर उठाया गया कदम बताया.

कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संकट के समय कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जबकि यहां यात्रियों की मदद को प्राथमिकता दी गई. लोगों ने होटल, भोजन और दोबारा बुकिंग की व्यवस्था की सराहना की.

 यात्रियों के हित में उठाया गया कदम

कई प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि आपात स्थिति में इस तरह की जिम्मेदारी उठाना यात्रियों के लिए राहत भरा कदम है. कुछ लोगों ने इसे संकट प्रबंधन का उदाहरण बताया.

इस फैसले से ये संदेश गया कि आपात हालात में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. अधिकारियों ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि प्रभावित लोगों को असुविधा कम से कम हो और उन्हें आवश्यक सहायता मिलती रहे.

