जुड़वां बहनों ने खेला खून का ऐसा खेल, पुलिस के पैरों से खिसक गई ज़मीन

Brazil Crime News: ब्राजील में दो जुड़वा बहनों का आतंक जिस किसी ने भी देखा वह दंग रह गया. दरअसल, एक ऐसी बहनें जिनका कत्ल करना एक शौक बन गया. और इस चक्कर में उन्होंने 5 महीने में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. सीरियल किलर ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसने पहले 10 कुत्तों पर चूहे मारने वाले जहर का टेस्ट किया था.
आखिर क्या है पूरा मामला:
कानून की पढ़ाई करने वाली एना पाउला को लोग एक करियर-ओरिएंटेड महिला मानते थे, लेकिन उसके खुलासे ने सबके पैरों के नीचे ज़मीन खीसका दी. पुलिस के मुताबिक, एना हत्याएं किसी वजह से नहीं बल्कि सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए करती थी. उसने लोगों को मारने से पहले, चूहे मारने वाले ज़हर को 10 कुत्तों पर टेस्ट किया था ताकि वह इंसान पर इसका इस्तेमाल कर सके.
4 लोगों की हत्या का आरोप:
सीरियल किलर एना पर 5 महीनों के भीतर 4 लोगों की हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. जनवरी में उसने पहली बार एक 65 साल के बुजुर्ग को जहरीला स्टू खिलाकर मार डाला था, जिसके घर में वह किराएदार के रूप में बनकर आई थी. पुलिस के मुताबिक, एना पहले लोगों के करीब आती, भरोसा जीतती और फिर उन्हें ज़हर देने का काम करती थी.
कॉफी पीने के बहाने की हत्या:
एना यही नहीं रुकी, एक ऐप पर मिली एक घर पर कॉफी पीने आई और फिर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ठीक अप्रैल के महीने में एक और शख्स की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई, जिसके खाने में ज़हर मिलाया गया था, हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि उस युवक की बेटी और एना एक ही क्लास में साथ पढ़ाई किया करते थे और बेटी ने ही अपने पिता की हत्या की सुपारी एना को दी थी.
एना ने एक्स ब्वॉयफ्रेंड को बनाया शिकार:
एना ने अपना चौथी और आखिरी शिकार अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड को बनाया था, जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था. एना ने उसे झूठी प्रेग्नेंसी की कहानी सुनाई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने मिल्कशेक में ज़हर मिलाकर उसे खत्म कर दिया.
इस खौफनाक काम में एना की जुड़वां बहन और अपने पिता को मरवाने वाली महिला भी शामिल थी. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों बहनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके घर से प्रतिबंधित चूहे मारने वाली दवा को भी बरामद कर लिया है. पुलिस हैरान है कि इस सीरियल किलर को अपने किए पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है और उसका मानना है कि मौका मिलने पर वह और लोगों को मार सकती थी.