US-China Relations: Trump की वजह से Jinping ने बदला अपना प्लान, चीन अब नहीं करेगा ताइवान पर हमला…अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा; जाने कैसे बनी बात?

China-Taiwan Relation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान चीन ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने उस बातचीत को याद किया जिसमें शी जिनपिंग ने संयम बरतने का वादा किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “उन्होंने मुझसे कहा, ‘जब तक आप राष्ट्रपति हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।’ मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, ‘मैं बहुत धैर्यवान हूँ और चीन भी बहुत धैर्यवान है।'”

दोनों नेताओं ने की थी फोन पर बात

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यह आश्वासन जून में एक फ़ोन कॉल के दौरान मिला था – डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली पुष्ट बातचीत थी। उन्होंने इससे पहले अप्रैल में हुई एक और बातचीत का भी जिक्र किया था, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया था।

चीन ताइवान को एक अलग प्रांत मानता है और ज़रूरत पड़ने पर बलपूर्वक उसे अपने नियंत्रण में लेने की कसम खाई है। ताइवान, बीजिंग के संप्रभुता के दावों को खारिज करता है और कहता है कि केवल उसके लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं।

ताइवान सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा – चीन

सवालों के जवाब में, वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने दोहराया कि ताइवान अमेरिका-चीन संबंधों में “सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा” बना हुआ है। दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने अमेरिका से एक-चीन सिद्धांत का पालन करने, ताइवान से संबंधित मामलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने और ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया।

हालाँकि अमेरिका ताइवान का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता और राजनीतिक समर्थक है, लेकिन वह इस द्वीप के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता है।

ताइवान ने इस पर क्या कहा?

ताइवान सरकार ने अभी तक ट्रम्प की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालाँकि, सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद वांग टिंग-यू ने फेसबुक पर लिखा कि ताइवान सहयोगियों से समर्थन का स्वागत करता है, लेकिन “सुरक्षा दुश्मन के वादे पर या केवल दोस्तों की मदद पर निर्भर नहीं हो सकती। अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करना ज़रूरी है।”

