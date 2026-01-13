Home > विदेश > 19 साल की राजकुमारी बनेगी इस देश की महारानी, बदल जाएगा 150 साल का इतिहास; यहां जानें कौन हैं लियोनोर?

19 साल की राजकुमारी बनेगी इस देश की महारानी, बदल जाएगा 150 साल का इतिहास; यहां जानें कौन हैं लियोनोर?

Spain First Queen In 150 Years: स्पेनिश शाही परिवार का इतिहास काफी दिलचस्प है. 18वीं सदी की शुरुआत से ही स्पेनिश सिंहासन पर बॉर्बन परिवार का कब्ज़ा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 13, 2026 3:05:09 AM IST

Future Queen Of Spain (Leonor)
Future Queen Of Spain (Leonor)


Future Queen Of Spain: 150 सालों में पहली बार 19 साल की एक लड़की स्पेन की रानी बनने वाली है. स्पेन की राजकुमारी लियोनोर, जो राजा फेलिप और रानी लेतिज़िया की बेटी हैं, अपनी पर-पर-पर-परदादी, इसाबेला II के बाद, जो 1800 के दशक में थीं, यूरोपीय देश की पहली रानी बनने वाली हैं.

स्पेनिश शाही परिवार का इतिहास

स्पेनिश शाही परिवार का इतिहास काफी दिलचस्प है. 18वीं सदी की शुरुआत से ही स्पेनिश सिंहासन पर बॉर्बन परिवार का कब्ज़ा रहा है. स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध के बाद उनका दावा पक्का हो गया, जब बॉर्बन ने अपने प्रतिद्वंद्वी हैब्सबर्ग को हराया और ताज पर कब्ज़ा कर लिया.

1975 में, फ्रेंको की तानाशाही के लगभग 40 साल बाद, राजा जुआन कार्लोस I ने राजशाही को बहाल किया और स्पेन को लोकतंत्र की ओर ले गए. उन्होंने जून 2014 में अपने बेटे फेलिप के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया, जो 46 साल की उम्र में राजा बने. फेलिप ने 2004 में पूर्व पत्रकार लेतिज़िया से शादी की, और वह 42 साल की उम्र में रानी बनीं.

उनकी दो बेटियां हैं, लियोनोर, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस और सिंहासन की उत्तराधिकारी, जिनका जन्म 2005 में हुआ था, और 18 साल की इन्फेंटा सोफिया, जिनका जन्म 2007 में हुआ था.

क्या कहता है स्पेन का कानून?

अब, कानून के अनुसार, स्पेन के मौजूदा राजा या रानी को सिंहासन संभालने के लिए अपनी शिक्षा के हिस्से के रूप में सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ ट्रेनिंग लेनी होती है.

राजकुमारी लियोनोर ने शुरू की तैयारी

लियोनोर, जिन्होंने वेल्स के UWC अटलांटिक कॉलेज में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा पूरा करके अपनी उच्च शिक्षा शुरू की, उन्होंने स्पेन की भविष्य की कमांडर-इन-चीफ के तौर पर अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

ले चुकी हैं सेना की ट्रेनिंग

उन्होंने अगस्त 2023 में ज़रागोज़ा में सेना की ट्रेनिंग शुरू की, 560 कैडेटों की क्लास में शामिल हुईं, और 2024 में, वह गैलिसिया में नौसेना ट्रेनिंग के लिए गईं, फिर जुआन सेबेस्टियन डी एलकानो जहाज पर 140 दिन समुद्र में बिताए, जहाँ उन्होंने क्रू मेंबर के तौर पर काम किया. 17,000 मील की इस यात्रा में वह अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका के चारों ओर और न्यूयॉर्क तक गईं.

युद्धपोत ब्लास डी लेज़ो पर थोड़े समय काम करने के बाद, वह जुलाई में एलकानो के साथ कैडिज़ में अपनी अंतिम वापसी के लिए फिर से शामिल हो गईं. लियोनोर, जिनका सैन जेवियर, मर्सिया में एयर फ़ोर्स और स्पेस एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान स्वागत किया गया था, उन्हें आने वाले महीनों में मर्सिया से एक इंस्टीट्यूशनल सम्मान मिलने वाला है – मर्सिया क्षेत्र का गोल्ड मेडल.

मर्सिया क्षेत्र का गोल्ड मेडल

यूरो वीकली न्यूज़ के अनुसार, गोल्ड मेडल उस क्षेत्र द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. यह सम्मान निश्चित रूप से Gen Z की उत्तराधिकारी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जाएगा, जो देश की सशस्त्र सेनाओं की कमांडर-इन-चीफ़ बनने वाली हैं.

