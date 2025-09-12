अमेरिकी सेना इस देश में चलाती है वेश्यावृत्ति का धंधा! सरकार ने भी की मदद

South Korea US Military: अमेरिकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिना जाता है. इतिहास में देखे तो विश्व युद्ध से लेकर अभी तक अमेरिकी सेना कई जंग लड़ चुकी है, जिसमें से एक कोरियाई युद्ध (1950-1953) भी शामिल है. अमेरिकी सेना ने उस दौरान दक्षिण कोरिया (South Korea) की उत्तर कोरिया (North Korea) के खिलाफ मदद की थी.

इसके अलावा दोनों देशों के बीच रिश्ते भी मजबूत हैं. लेकिन अब खबर आ रही है कि साउथ कोरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना पर दशकों से अवैध रूप से सेक्स व्यापार का बढ़ावा देने और यौन संचारित रोगों के इलाज के लिए उन्हें जबरदस्ती बंद करने का आरोप लगाया है.

अमेरिकी सेना पर लगाए गए गंभीर आरोप

आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ यह पहली बार मामला दर्ज किया गया है. इसमें अमेरिकी सेना से दक्षिण कोरिया में अपने बेस के आसपास वेश्यावृत्ति के एक विशाल नेटवर्क के प्रबंधन में उसकी भूमिका के लिए माफ़ी और हर्जाने की मांग की गई है.

इस मामले से पहले, वर्ष 2022 में, दक्षिण कोरियाई महिलाओं ने भी अपने देश की सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें जीत मिली थी. इस मामले में, अदालत ने सरकार को उन दर्जनों महिलाओं को मुआवजा देने का आदेश दिया जिसमें महिलाओं ने अमेरिकी सेना के लिए आरामदेह महिलाओं के रूप में आघात सहा था जैसा उन्हें ‘कम्फर्ट वुमन’ कहा जाता था

सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी सामने आई कि सरकार ने खुद वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने की अपील की थी ताकि अमेरिकी डॉलर देश में आए और अमेरिका के साथ संबंध भी बने रहें. जिस पर सुरक्षा के लिहाज से आज भी वो निर्भर हैं.

अमेरिकी सेना असली दोषी!

रिपोर्टों के अनुसार, इससे संबंधित एक मामला 5 सितंबर 2025 को सियोल की एक अदालत में दायर किया गया है. यह अमेरिकी सेना को जवाबदेह ठहराने का एक प्रयास था. महिलाओं के वकील ने कहा कि असली दोषी अमेरिकी सेना है, जिसने राज्य प्रायोजित सेक्स व्यापार चलाया और यहां तक कि अपने ठिकानों और ट्रेनिंग ग्राउंड के पास ‘कम्फर्ट वुमेन’ को भी रहने दिया.

1950-1953 के कोरियाई युद्ध के दौरान, अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास “कैंपटाउन” नामक क्षेत्र बनाए गए थे, जहां हजारों महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला गया था. कैंपटाउन में काम करने वाली कुछ महिलाओं का अपहरण करके उन्हें दलालों को बेच दिया गया, जबकि कुछ को बहला-फुसलाकर फंसाया गया.

