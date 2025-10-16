27 साल की खौफनाक कैद, 15 की उम्र में हुई बंद, 42 में देखा खुला आसमान

Shocking Poland Incident: पोलैंड की एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सभी को पूरी तरह से चौंका कर रखा दिया. यह कहानी पोलैंड की रहने वाली मिरेला की है. मिरेला ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल दुनिया से दूर अपने ही घर के एक कमरे में रहकर किसी पक्षी की तरह कैद होकर बिताए. केवल 15 साल की उम्र में ही उसने आज़ादी की आखिरी सांस ली थी. लेकिन, उसके अपने ही माता-पिता ने उसके सपनों को पूरी तरह के कुचल कर रख दिया था.

मिरेला की कहानी की शुरुआत:

साल 1998 में मिरेला की गायब होने की खबर सामने आई थी. उसके अपने ही निर्दयी माता-पिता ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से यह कहा था कि वह घर छोड़कर कहीं गायब हो गई है. इस बात को लेकर किसी को शक तक नहीं हुआ कि मिरेला को उन्होंने मौत की कगार पर पहुंचाने के लिए अपने ही घर में एक कैदी की तरह रखा है. लेकिन, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतने सालों तक किसी ने भी पुलिस में किसी प्रकार की कोई शिकायत तक भी दर्ज नहीं कराई, और न ही किसी ने गुमशुदगी की बात करने वाले माता-पिता से ज्यादा सवाल पूछे थे.

कैद भरी ज़िंदगी और टूटे सारे सपने:

मिरेला की कैद की ज़िंदगी शायद अंधेरे में ही खत्म हो जाती, अगर इसी जुलाई में कुछ पड़ोसियों ने घर से आने वाले अजीबोगरीब शोर की शिकायत पुलिस में नहीं की होती तो. पड़ोसियों की शिकायत के आधार पर मिरेला के घर पहुंची पुलिस के भी होश उड़ गए थे. जानकारी के मुताबिक, 82 साल की बुजुर्ग मां ने दरवाज़ा खोला और किसी भी तरह की अजीब आवाज़ से इनकार कर दिया. लेकिन, पुलिस कहां चुप रहने वाली थी. पुलिस जबरन घर में घुस गई और सीधे मिरेला से बातचीत की. पुलिस ऑफिसर की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जिन पर गहरे चोटों के निशान पाए गए थे.

पुलिस की कार्रवाई और कहानी में नया मोड़:

पुलिस ऑफिसर ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर मिरेला को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों को देखकर लगा कि अगर कुछ दिन और वह कैद में रहती, तो इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती. उसके पैर बुरी तरह से सड़ चुके थे. बरसों तक हर किसी को यही लगता रहा कि मिरेला खुद ही घर छोड़कर चली गई है. इस बात से बेहद अंजान लोगों को यह नहीं पता था कि उसके अपने ही माता-पिता ने उसके घर में कैद करके रखा हुआ है.

आखिर क्यों मिली मिरेला को खौफनाक सज़ा?:

फिलहाल मिरेला का इलाज अस्पताल में चल रहा है. लेकिन पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है. हालांकि, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि मिरेला को यह खौफनाक सज़ा आखिर किस बात पर दी गई. 42 साल की मिरेला ने 27 साल की कैद के बाद आज़ाद दुनिया में अपना पहला कदम रखा है. जहां, आज उसके लिए हर