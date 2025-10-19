Home > क्राइम > फिल्मी स्टाइल में लूट! पेरिस के लूव्र म्यूजियम से करोड़ों के गहने चोरी, क्या मोनालिसा है सुरक्षित?

पेरिस से चोरी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. जहां, विश्व प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum) से तीन चोरों 9 कीमती आभूषण (Precious Jewells) पर हाथ साफ किया है. अब इस पूरी घटना की दुनिया भर में खूब चर्चा की जा रही है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 19, 2025 6:04:27 PM IST

Louvre Museum Theft Incident: पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum) से एक बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाली चोरी की वारदात सामने आई है. ये चोरी कोई आम चोरी नहीं है बल्कि एकदम ही फिल्म ही तरीके से की गई है. चोरी की इस घटना के बाद से फिलहाल, म्यूजियम को बंद कर दिया गया है. आखिर क्या है चोरी की यह अनोखा मामला हमारी इस पूरी खबर में पढ़िए. 

चोरी की वारदात और प्रवेश का तरीका:

फ्रांस की संस्कृति मंत्री राचिदा दति ने सोशल मीडिया पर चोरी की इस घटना के बार में जानकारी देते हुए बताया कि म्यूजियम खुलते ही यह वारदात हुई, हालांकि, इस दौरान किसी के घाय होने की कोई सूचना नहीं है.

समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, चोरों ने म्यूजियम से कीमती गहने चुराए और मौके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. चोरी की इस घटना को अंजाम देने का तरीका बेहद ही शातिर था. पेरिस पुलिस ने इस घटना पर का कि एक या एक से ज्यादाअपराधी सुबह-सुबह म्यूजियम में दाखिल हुए थे. चोरों ने सीन नदी की तरफ स्थित निर्माण स्थल का फायदा उठाया. वे निर्माण सामग्री लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही बाहरी लिफ्ट का उपयोग करके अपोलो गैलरी के एक कमरे तक पहुंचे, और फिर खिड़कियां .तोड़कर अंदर घुस गए.

नेपोलियन संग्रह को चोरों ने बनाया निशाना: 

म्यूजियम के अंदर पहुंचकर, चोरों ने नेपोलियन और महारानी के आभूषण संग्रह को निशाना बनाया. उन्होंने इस संग्रह से कुल 9 कीमती आभूषण पर हाथ साफ कर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब रहे.  स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन नकाबपोश चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और चोरी के बाद वे बाहर इंतजार कर रहे एक स्कूटर पर सवार होकर भाग गए. 

पुलिस की कार्रवाई और गहनों की कितनी है कीमत:

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन का किया है, जिससे चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को आसानी हो जाएगी.

तो वहीं दूसरी तरफ लूव्र प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर ‘विशेष कारणों’ से म्यूजियम बंद होने की जानकारी दी है. यह संग्रहालय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहों में से एक माना जाताहै, जहां मोनालिसा जैसी अमूल्य कलाकृतियां सुरक्षित रखी हुई हैं. म्यूजियम में सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम होने के बावजूद भी हुई चोरी की इस वारदात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. 

