बिना देर किए जल्द ही घूम आएं थाईलैंड, अगले साल से जोड़ना पड़ सकता है अतिरिक्त खर्च

Thailand Tourist Tax: थाईलैंड एक ऐसा देश जिससे हर कोई भारतीय बेहद ही पसंद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, अगले साल से थाईलैंड में ‘टूरिस्ट टैक्स’ लगने वाला है. तो आइए जानते हैं, इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में.

क्या है नया टूरिज्म टैक्स ?

थाईलैंड सरकार हर विदेशी यात्री से 300 बाट यानी लगभग 820 रुपये का टूरिज्म टैक्स वसूलने की योजना बनाने में जुटी हुई है. इस टैक्स से जमा होने वाली धनराशि का इस्तेमाल पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने और विदेशी पर्यटकों के लिए बीमा प्रदान करने में किया जाएगा.

क्या होगी टैक्स की दर:

पहले हवाई मार्ग से 300 बाट और ज़मीन और फिर समुद्र से 150 बाट लेने की योजना थी, लेकिन अब इसे सभी यात्रियों के लिए समान रूप से 300 बाट कर दिया गया है.

लागू करने की योजना:

हालांकि साल 2020 में इस योजना पर काम किया जा रहा था, लेकिन देश के नए पर्यटन मंत्री अट्ठाकोर्न सिरिलत्तयाकोर्न ने इसे अपने कार्यकाल में लागू करने की पुष्टि की है. फिलहाल अभी इसकी कोई तय तारीख घोषित नहीं की गई है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टैक्स साल 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है.

भारतीय यात्रियों पर क्या होगा असर?

थाईलैंड की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या हाल के सालों में तेजी से बढ़ी है. वीजा छूट नीति की वजह से पिछले साल 2024 में 21 लाख भारतीय पर्यटक थाईलैंड पहुंचे थे, जो एक अद्भुत रिकॉर्ड है.

टूरिज्म टैक्स लागू होने से कैसा होगा असर?

टूरिज्म टैक्स लागू होने से यात्रियों के खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हर यात्री पर लगभग 800-900 रूपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. इसके अलावा सरकार यात्रियों से टैक्स को वसूलने का भी काम करेगी.

तो अगर आप भी बजट फ्रेंडली यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि 2026 में टैक्स लागू होने से पहले ही जल्द ही थाईलैंड घूम लें, नहीं तो आपको अपने बजट में यह अतिरिक्त खर्च जोड़ना पड़ सकता है.