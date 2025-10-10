राजा के नाम पर बना ये देश, कैसे बन गया दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत? अब भूकंप ने मचाई तबाही

फ़िलीपींस एक बार फिर भूकंप से दहल गया. 24 घंटे के भीतर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सभी दहशत में आ गए. तेज़ झटके महसूस किए गए. इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. इससे पहले गुरुवार को उत्तरी फ़िलीपींस में भी 4.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था. पिछले हफ़्ते सेबू प्रांत में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में 69 लोगों की मौत हो गई और 150 घायल हो गए.12 करोड़ की आबादी वाला फिलीपींस अपनी कई खूबियों के लिए जाना जाता है. यह दुनिया में नर्सों का सबसे बड़ा नर्स देने वाला देश है. इसे दुनिया की बीपीओ (BPO) राजधानी कहा जाता है.

बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है. इसने यह खिताब अपने अंग्रेजी बोलने वाले और कुशल कर्मचारियों की बड़ी संख्या के कारण हासिल किया है.

7,641 द्वीपों से बना है फिलीपींस

बता दें कि फिलीपींस 7,641 द्वीपों से बना है. इन द्वीपों की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने की थी जो स्पेन की ओर से समुद्री यात्रा कर रहे थे. उन्होंने इन द्वीपों का खोज किया और उन पर स्पेन का दावा किया. यही कारण है कि इस द्वीपसमूह का नाम स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के नाम पर रखा गया है.

दिलचस्प बात यह है कि बाद में लगभग 534 द्वीपों की खोज की गई जिससे कुल संख्या 7,641 हो गई. इनमें से केवल 2,000 पर ही लोग रहते हैं. इन नए द्वीपों की खोज ने विवाद खड़ा कर दिया है. ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कुछ में बड़ी चट्टानें और रेत के टीले हैं और ये मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं होंगे.

सबसे ज़्यादा नर्सें पैदा करने वाला देश

फिलीपींस दुनिया में सबसे ज़्यादा नर्सें पैदा करने के लिए जाना जाता है. आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 25 प्रतिशत तक नर्सें फिलीपींस से हैं. फिलिपिनो लोग मिलनसार और हंसमुख होते हैं. ऐसा कहा जाता है कि उनके लोग दुनिया के सबसे विनम्र लोगों में से हैं.

दुनिया की BPO राजधानी?

फिलीपींस को दुनिया की बीपीओ राजधानी के रूप में जाना जाता है. यह सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाली आबादी वाले देशों में से एक है. यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ी बोलता है. शिक्षित युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं. विदेशी कंपनियों के लिए यहां युवाओं को नियुक्त करना अमेरिका और यूरोप की तुलना में सस्ता है. यहां के युवा अपने गुणवत्तापूर्ण काम के लिए भी जाने जाते हैं.

अमेरिकी संस्कृति से गहरा जुड़ाव

अमेरिकी संस्कृति के साथ फिलीपींस का गहरा जुड़ाव है.यहां के युवा कस्टमर सपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए बेहतर साबित होते हैं. बीपीओ उद्योग फिलीपींस के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8-10% का योगदान देता है. हाल के सर्वे के अनुसार लगभग 11% फ़िलिपीनो विदेश प्रवास करते हैं. फ़िलिपीनो संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी एशियाई अमेरिकी आबादी है जो चीनी आबादी के बाद दूसरे स्थान पर है.