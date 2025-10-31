Home > अजब गजब न्यूज > खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’

खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’

पेड्रो लोपेज (Pedro Lopez) दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर (Most Dangerous Serial Killer) था, जिसने 350 से अधिक मासूम बच्चियों को मारकर खुद को 'भगवान' माना और कहा कि वह उन्हें मोक्ष (Moksha) देता था. 1980 में पकड़ा गया लोपेज 16 साल की सजा काटकर 1998 में रिहा हुआ और 2002 से वह आज तक लापता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 31, 2025 6:35:04 PM IST

Most Dangerous Serial Killer in the world Pedro Lopez
Most Dangerous Serial Killer in the world Pedro Lopez

Most Dangerous Serial Killer in the world: यूं तो आपने कई तरह के सीरियल किलरों के बारे में पढ़ा हो गया फिर फिल्मों में देखा होगा. लेकिन दुनिया में एक अजीबो-गरीब सीरियल किलर भी था जो खुद को भगवान मानता था और जिसने 350 से ज्यादा मासूम बच्चियों को अपना निशाना बनाया था. आखिर कौन है वो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर जिसके बारे में आज भी लोग बात करने से बेहद ही डरते हैं. 

सीरियल किलर का अपराध का तरीका

पेड्रो लोपेज उन बच्चियों को निशाना बनाता था जो मासूम और गरीब घर की होती थी. वह बच्चों को चॉकलेट या फिर किसी अन्य चीज़ का लालच देकर सुनसान जगह पर ले जाता था और उसके बाद बच्चियों के साथ बलात्कार करता और फिर उनको वहीं मौत के घाट उतार देता था. 

सीरियल किलर ने इंटरव्यू में किया खतरनाक दावा

You Might Be Interested In

एक इंटरव्यू में उसने दावा करते हुए बताया था कि वह हर हफ्ते तीन बच्चियों के साथ बलात्कार करता और फिर बाद में उनकी हत्या कर देता था. वह अक्सर एक सेल्समैन बनने का नाटक करता था, जो रास्ता भटक गया है, ताकि बच्चों को बहला-फुसला कर उनकी हत्या कर सके. इतना ही नहीं हत्या के बाद वह शवों को वहीं गाड़ भी देता था. 

सीरियल किलर खुद को मानता था ‘भगवान’ 

सीरियल किलर लोपेज की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह हत्या के बाद अपने जुर्म को किसी तरह का अपराध नहीं मानता था. उसका कहना था कि ऐसा करके वह बच्चियों को उनकी गरीबी और दुखों से मुक्ति दिला रहा है या फिर ऐसे समझ लिजिए उन मासूम बच्चियों को वह एक प्रकार से ‘मोक्ष’ देने  का काम करता है. वह उन बच्चियों को डॉल (Doll) कहता था और खुद को उनका रक्षक पूरी तरह से समझने भी लगा था. 

कैसे हुई  सीरियल किलर बनने की शुरुआत? 

साल 1969 में कार चोरी के इल्जाम में वह एक बार जेल भी जा चुका था. तो वहीं, जेल के अंदर बंद कुछ बदमाशों ने पेड्रो के साथ शारीरिक शोषण भी किया था इसका बदला लेने के लिए उसने उन चारों की हत्या कर दी थी. यहीं से उसके ‘हैवान’ बनने की खौफनाक कहानी शुरू हो गई थी. 

गिरफ्तारी और सीरियल किलर को क्या मिली सजा?

साल 1980 में पेड्रो को एक लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद कुछ आदिवासियों (ट्राइबल्स) ने पकड़ लिया था. गिरफ्तारी के बाद उसने खुद 350 लोगों की हत्या का बड़ा खुलासा किया था लंबे ट्रायल के बाद उसे दोषी पाया गया और यह भी कहा गया कि वह मानसिक तनाव का शिकार था. लंबे ट्रायल के बाद उसे दोषी पाया गया और यह भी कहा गया कि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित है. लेकिन, उस समय हत्या के लिए अधिकतम 16 साल की सजा का प्रावधान था जिसकी वजह से उसे 16 साल के लिए पागलखाने भी भेज दिया गया था. 

अब कहां रहता है दुनिया का खौफनाक सीरियल किलर?

पेड्रो लोपेज साल 1998 में जेल से बाहर आ गया था. लेकिन, साल 2002 में उस पर एक बार फिर से हत्या के गंभीर आरोप भी लगे थे. हालांकि, पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आया था.तब से लेकर आज तक इस सीरियल किलर का किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.  कोई नहीं जानता अब वह किस हालत में है और कहां रहता है. 

Tags: 16 Years Sentence350 VictimsDangerous Serial KillerMental DisorderPedro Lopez
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025

क्या होता था मुगल बादशाह के रेड रूम में औरतों...

October 31, 2025
खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’
खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’
खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’
खुद को मानता था भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसने 350 से अधिक को दिया ‘मोक्ष’