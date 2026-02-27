ये इस्लाम के खिलाफ है! पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुआ 7 साल की बच्ची का क्रिकेट खेलना; कर दिया बड़ा कांड

Pakistan News: पाकिस्तान के एक दूर-दराज के कोने में क्रिकेट खेल रही सात साल की एक लड़की के वीडियो ने उसे इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है, लेकिन इसने एक ऐसा विवाद भी खड़ा कर दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. ऐना वज़ीर के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के अब वायरल वीडियो ने उसके ज़बरदस्त टैलेंट की तारीफ़ की, लेकिन जिस आदमी ने यह क्लिप बनाई थी, उसे कथित तौर पर लोकल मिलिटेंट्स ने किडनैप कर लिया और उसे सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया, पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट Voicepk की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के क्रिकेट खेलने के काम को इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया. यह पता नहीं है कि उसे तालिबान ने किडनैप किया था या पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने, लेकिन यह इलाका अफ़गानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है.

आइना की विदेशों तक चर्चा

आइना वज़ीर का वीडियो उत्तरी वज़ीरिस्तान में शूट किया गया था, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा एक पहाड़ी ज़िला है. इस इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है. क्लिप में, आइना को अपने गांव के लड़कों के साथ आसानी से बॉलिंग और बैटिंग करते देखा जा सकता है. यह फुटेज लोकल सिटिज़न जर्नलिस्ट ज़फ़रान वज़ीर ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां यह वायरल हो गया, खासकर पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर. जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया, उनमें पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में क्रिकेट फ़्रैंचाइज़ी पेशावर ज़ालमी के चेयरमैन जावेद अफ़रीदी भी थे, जिन्होंने आइना को “शानदार टैलेंट” बताया.

माफ़ी मांगने पर किया मजबूर

लेकिन जैसे-जैसे क्लिप सर्कुलेट होती गई, वैसे-वैसे इसका विरोध बढ़ता गया. जानकारी के मुताबिक, ज़फ़रान वज़ीर को लोकल मिलिटेंट मेंबर्स ने कथित तौर पर किडनैप कर लिया था, जिन्होंने वीडियो पर एतराज़ जताया था, और कहा जा रहा है कि लड़कियों का क्रिकेट खेलना इस्लामिक वैल्यूज़ और पश्तून ट्रेडिशन के खिलाफ़ था. बाद में उनसे माफ़ी मंगवाई गई, जिसे बाद में उन्होंने अपने Facebook प्रोफ़ाइल पर अपलोड कर दिया.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, ज़फ़रान वज़ीर ने माफ़ी वाले वीडियो में कहा, “दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आइना वज़ीर का एक वीडियो बनाया था. हमारा मकसद यह दिखाना था कि वो एक जवान लड़की थी जिसकी बॉलिंग स्किल्स अच्छी थीं. हालांकि, वीडियो इतना वायरल हुआ कि कई लोगों ने कहा कि यह इस्लामिक वैल्यूज़ और पश्तून ट्रेडिशन के खिलाफ़ है. मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं. मैंने जो किया वो गलत था. लोगों को ऐसे वीडियो बनाने से बचना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो. इस समय, मैं कुछ अनजान लोगों के साथ हूं. मैंने उन्हें बता दिया है कि वो वीडियो बनाना मेरी गलती थी, और मैं ऐसा वीडियो दोबारा अपलोड नहीं करूंगा.”