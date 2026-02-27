Home > हेल्थ > Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज

Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज

Rinku Singh Father passes away: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. टी20 वर्ल्ड कप के बीच रिंकू सिंह के सिर से पिता का साया उठ गया है.

By: Preeti Rajput | Published: February 27, 2026 9:24:55 AM IST

रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह का आज शुक्रवार, 27 फरवरी को निधन हो गया.
रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह का आज शुक्रवार, 27 फरवरी को निधन हो गया.


Rinku Singh Father passes away: रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह का आज शुक्रवार, 27 फरवरी को निधन हो गया.  भारतीय क्रिकेटर के पिता ने ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. जानकारी के मुताबिक, वह स्टेज-4 लिवर कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

You Might Be Interested In

किस बीमारी से जूझ रहे थे खानचंद्र सिंह?

रिंकू सिंह के पिता का नाम खानचंद्र सिंह था. वह कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. उन्हें स्टेज 4 लिवर कैंसर था, . ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में उनका इलाजा चल रहा था. मगर आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और इन दुनिया को अलविदा कह दिया. वह इस लिवर कैंसर से काफी समय से जूझ रहे थे. उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण  रिंकू सिंह भी बीते दिनों देखने आए थे. डॉक्टरों ने उन्हें स्थिर करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश नाकामयाब साबित हुई. लगातार किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही थी. मगर हालत तेज़ी से बिगड़ रहे थे, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी. गंभीर दिक्कतों के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया था. रिंकूं सिंह के पिता के निधन के बाद परिवार टूट चुका है. 

क्या है लिवर कैंसर?

लिवर मानव शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है. यह अंग शारीरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है. इसका काम प्रोटीन का पाचन, विषाक्त पदार्थों को हटाना, पित्त का स्राव करना, और खून को गाढ़ा करना आदी होता है. कैंसर अपने काम को ठीक से करने से रोक देता है. 

You Might Be Interested In

प्राइमरी लिवर कैंसर

 कैंसर एक खतरनाक ट्यूमर है, जो लिवर में शुरू होता है. ऑस्ट्रेलिया कैंसर काउंसिल के वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुकाबिक, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी) या हेपेटोमा के कारण प्राइमरी लिवर कैंसर का खतरा होता है. इसके साथ ही कोलेंजियोकार्सिनोमा, या पित्त नली कैंस पित्त नलिकाओं की परत वाले सैल्स से शुरु होती है. 

सेकेंडरी लिवर कैंसर

सेकेंडरी लिवर कैंसर शरीर के दूसरे भाग में शुरू होता है, लेकिन फिर लिवर तक धीरे-धीरे फैल जाता है. ऑस्ट्रेलिया कैंसर काउंसिल की वेबसाइट मुताबिक, साल 2024 में तीन हजार 208 लोगों में लिवर कैंसर पाया जाता है. 

Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़! क्रिकेटर के पिता का निधन, नोएडा के  यथार्थ हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस

लिवर कैंसर के लक्षण

  • वजन कम होना लिवर कैंसर का एक आम लक्षण है.
  • पेट में दर्द या बेचैनी लिवर कैंसर से पीड़ित लोगों में आम शिकायत पाई जाती है.
  • भूख न लगना लिवर कैंसर का एक महत्वपूर्ण संकेत है.
  • त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, जिसे पीलिया (Jaundice) होना भी लिवर की खराबी को बताता है.
  • पेट में सूजन, जिसे ‘Ascites’ के नाम से भी जाना जाता है. 

किस कारण होता है लिवर कैंसर?

  • शराब का सेवन
  • मोटापा
  • धूम्रपान
  • पेटाइटिस बी या सी वायरस
  • टाइप 2 डायबिटीज
  • हेपेटाइटिस बी या सी

IND vs ZIM Super 8: भारत की आंधी में उड़ा ज़िम्बाब्वे, 72 रनों के बड़े अंतर से जीता मैच; अब WI से होगी टक्कर

You Might Be Interested In
Tags: Khanchandra SinghLiver cancerrinku singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026

यहां होली पर नहीं उड़ता गुलाल! भारत की ये जगहें...

February 26, 2026

गुरुग्राम में कभी बहा करती थी ये नदी, जानें नाम

February 26, 2026

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026
Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज
Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज
Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज
Rinku Singh Father passes away: इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे रिंकू सिंह के पिता, अगर आपके भी लिवर में हो रही ये दिक्कतें; तो न करें नजरअंदाज