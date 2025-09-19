9 दिनों तक सेना के साथ रहने के बाद अब कहां हैं केपी शर्मा ओली?
KP Sharma Oli: केपी शर्मा ओली ने लगातार 9 दिन सैन्य सुरक्षा में बिताने के बाद से अपने ठिकाने को बदल दिया है।

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 19, 2025 1:36:35 PM IST

KP Sharma Oli: नेपाल में Gen-z (nepal gen z protest) के हिंसक विरोध के बाद तख्तापलट हुआ. केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) को अपने आवास से भागने और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद से कई कयास लगाए गए जिसमे बताया गया कि वो दुबई भाग गए. वहीं कई लोगो ने कहा कि वह चीन में हैं. लेकिन अब सच का खुलासा हो गया है. दरअसल केपी शर्मा ओली को नेपाल की सेना ने शरण दी थी. 

सेना की सुरक्षा में 9 दिन बिताए

केपी शर्मा ओली ने लगातार 9 दिन सैन्य सुरक्षा में बिताए. जिसके बाद वे सेना की बैरक से एक निजी स्थान पर चले गए. उनके इस्तीफे के बाद, सुशीला कार्की (Sushila Karki) लको नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.

अभी कहां हैं केपी शर्मा ओली

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिस सेना की बैरक में केपी ओली को रखा गया था, वह काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में स्थित है. हालांकि उनके वर्तमान स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केपी ओली काठमांडू से 15 किलोमीटर पूर्व में भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी आवास में चले गए हैं.

जला दिया केपी ओली का निवास

Gen-z के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 9 सितंबर को केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालाकोट स्थित उनके आवास को जला दिया था. उस समय वह प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर थे. हालांकि, जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, तो वह सेना के हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास से सुरक्षित स्थान पर चले गए. केपी ओली के अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनल, माधव कुमार नेपाल और कई अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेता भी कई दिनों तक सेना की सुरक्षा में रहे.

क्या ओली पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे?

इस बीच नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी, पूर्व विदेश मंत्री अराजू राणा देउबा, जो हिंसा में घायल हुए थे, सेना की सुरक्षा में हैं. प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हुए शेर बहादुर और अराजू का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल 19 सितंबर को संविधान दिवस पर ललितपुर जिले के च्यासल में एक अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहाँ पार्टी का केंद्रीय कार्यालय स्थित है. यह निश्चित नहीं है कि ओली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं.

