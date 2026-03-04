Mojtaba Khamenei: कौन हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? जानें कितनी है नेट वर्थ और कैसा है पारिवारिक बैकग्राउंड

Mojtaba Khamenei: ईरान में मची तबाही में वहाँ के सुप्रीम लीडर खमेनेई भी इस हमले में मारे गए. जिसके बाद खबर है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा हुसैनी खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. डेली मेल ने ईरानी टीवी नेटवर्क के हवाले से इस डेवलपमेंट की रिपोर्ट दी. यह खबर तब आई है जब खामेनेई तेहरान में अपने कंपाउंड पर US और इज़राइल के जॉइंट स्ट्राइक में मारे गए थे. 56 साल के मोजतबा, खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं और उनके ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से मज़बूत संबंध माने जाते हैं. ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक, मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें ईरान की असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स ने ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव में’ चुना था.

कौन हैं मोजतबा?

मोजतबा खामेनेई की पत्नी और परिवार

मोजतबा की शादी ज़हरा हद्दाद-अदेल से हुई है. वो ईरान के कंज़र्वेटिव पॉलिटिशियन और पार्लियामेंट के पूर्व चेयरमैन, ग़ुलाम-अली हद्दाद-अदेल की बेटी हैं.खबर है कि दोनों ने 2004 में शादी की थी. ज़हरा के बारे में खबर है कि वो 2026 में मारी गई थीं, जब US और इज़राइल ने ईरान पर हमला किया था. खबर है कि उनके तीन बच्चे हैं, हालांकि बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है.

मोजतबा खामेनेई के पास कितनी दौलत

मोजतबा पर 2019 में US ने बैन लगाया था. हालांकि, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वो फिर भी एक ग्लोबल प्रॉपर्टी एम्पायर बनाने में कामयाब रहे और कथित तौर पर अरबों डॉलर के फंड को वेस्टर्न मार्केट में लगाया. मोजतबा की सही नेट वर्थ का पता नहीं है, लेकिन अकाउंट्स से पता चलता है कि वो मल्टी-मिलियनेयर होंगे. कहा जाता है कि वो एक बड़े इन्वेस्टमेंट एम्पायर की देखरेख करते हैं. पब्लिकेशन ने बताया कि उनकी फाइनेंशियल पावर ने कथित तौर पर स्विस बैंक अकाउंट्स और यहां तक ​​कि $138 मिलियन से ज़्यादा की एक ब्रिटिश लग्ज़री प्रॉपर्टी को भी अपनी गिरफ़्त में ले लिया है.

