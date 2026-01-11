डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…

Donald Trump Nobel Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के अपने हाल ही में अपने अवॉर्ड को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने की बात कही थी. लेकिन उनके इस सपने पर नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली संस्था ने पानी फेर दिया है.

नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने जारी किया बयान

नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि ‘एक बार नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है. ना ही किसी को ट्रांसफर या फिर दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है. यह फैसला अंतिम और हमेशा के लिए मान्य है.

ट्रंप को पुरस्कार देना चाहती थीं मचाडो

नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट का यह बयान इसलिए आया, क्योंकि हाल ही में मचाडो ने कहा था कि ‘जब मचाडो ने कहा था कि अपना पुरस्कार ट्रंप को देना या फिर उनके साथ शेयर करना चाहती हैं. जिन्होंने वेनेजुएला के तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान को सफल बनाया. बता दें कि मादुरो पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप हैं.

‘वेनेजुएला के लोगों का पुरस्कार’

फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी से बातचीत के दौरान मचाडो ने कहा कि ‘मैं उन्हें व्यक्तिगत रुप से बताना चाहती हूं कि हम मानते हैं कि यह वेनेजुएला के लोगों का पुरस्कार है.निश्चित रुप से यह पुरस्कार उन्हें देना चाहिए और शेयर करवा चाहिए. उन्होंने जो भी किया वह ऐतिहासिक है. यह लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है.’ फिलहाल, डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति है .

क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मचाडो को एक अच्छी महिला बताया है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में शासन करने के लिए फिलहाल उनके पास समर्थन नहीं है. ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी से कहा कि मचाडो जल्द ही अमेरिका आने की योजना बना रही हैं. साथ ही ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने को एक बड़ा सम्मान भी बताया.