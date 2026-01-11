Home > विदेश > डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…

Donald Trump Nobel Peace Prize: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने हाल ही में कहा था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहती हैं. वहीं इस पर अब नोबेल कमेटी का बयान सामने आ गया है. +

By: Preeti Rajput | Published: January 11, 2026 8:54:36 AM IST

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…


Donald Trump Nobel Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के अपने हाल ही में अपने अवॉर्ड को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने की बात कही थी. लेकिन उनके इस सपने पर नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली संस्था ने पानी फेर दिया है. 

You Might Be Interested In

नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने जारी किया बयान

नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि ‘एक बार नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है. ना ही किसी को ट्रांसफर या फिर दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है. यह फैसला अंतिम और हमेशा के लिए मान्य है. 

ट्रंप को पुरस्कार देना चाहती थीं मचाडो

नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट का यह बयान इसलिए आया, क्योंकि हाल ही में मचाडो ने कहा था कि ‘जब मचाडो ने कहा था कि अपना पुरस्कार ट्रंप को देना या फिर उनके साथ शेयर करना चाहती हैं. जिन्होंने वेनेजुएला के तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान को सफल बनाया. बता दें कि मादुरो पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप हैं. 

You Might Be Interested In

‘वेनेजुएला के लोगों का पुरस्कार’

फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी से बातचीत के दौरान मचाडो ने कहा कि ‘मैं उन्हें व्यक्तिगत रुप से बताना चाहती हूं कि हम मानते हैं कि यह वेनेजुएला के लोगों का पुरस्कार है.निश्चित रुप से यह पुरस्कार उन्हें देना चाहिए और शेयर करवा चाहिए. उन्होंने जो भी किया वह ऐतिहासिक है. यह लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है.’ फिलहाल, डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति है .

क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने  मचाडो को एक अच्छी महिला बताया है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में शासन करने के लिए फिलहाल उनके पास समर्थन नहीं है. ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी से कहा कि मचाडो जल्द ही अमेरिका आने की योजना बना रही हैं. साथ ही ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने को एक बड़ा सम्मान भी बताया.

You Might Be Interested In
Tags: Donald Trumpmaria corina machadoonobel institutenobel peace prizevenezuelan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…
डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…
डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…
डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार! आखिर क्या कहता है नियम? यहां फंस रहा सारा मामला…