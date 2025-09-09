KP Sharma Oli: 14 साल जेल काटने वाले केपी ओली 4 बार बने नेपाल के PM, पढ़िये राजनेता की दिलचस्प दास्तान

Gen-Z Protests: नेपाल में हो रहे Gen-Z के भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामे के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आर्मी चीफ ने माहौल को सामने रखते हुए केपी शर्मा ओली से इस्तीफा मांगा है। 5 मंत्रियों और 21 सांसदों के इस्तीफ़े के बाद उनके पास और कोई विकल्प नहीं था जिसके कारण उन्हें सर्वदलीय बैठक से पहले ही इस्तीफ़ा देना पड़ा। जिसके चलते उन्होंने नेपाल के सेना प्रमुख से बात की और इस्तीफ़ा दे दिया।

सेना प्रमुख से मदद की गुहार

दरअसल, केपी शर्मा ओली ने आर्मी चीफ अशोक राज से फ़ोन पर बात करने के दौरान तुरंत माहौल को नियंत्रण में लाने को कहा और देश से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सेना से मदद भी मांगी। सेना प्रमुख ने उन्हें बताया की बगैर पद से इस्तीफ़ा दिए और सत्ता छोड़े माहौल को काबू में में करना मुमकिन नहीं है। आगे कहा, अगर वह सत्ता छोड़ते हैं तो सेना मदद करने के लिए तैयार होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया।

कौन हैं बालेन शाह? जो बन सकते हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री, बताए जा रहे Gen-Z का सबसे बड़ा चेहरा!

4 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला

बताते चलें, केपी शर्मा ओली का पूरा नाम खड्ग प्रसाद शर्मा ओली है। वे 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। उन्हें पहली बार वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ओली 12 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक इस पद पर कायम रहे। वर्ष 2018 में एक बार फिर ओली प्रधानमंत्री बने और 2021 तक पद संभाला। फिर 2021 में 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे। चौथी बार ओली ने 15 जुलाई 2024 से 9 सितंबर 2025 तक पद संभाला। गंभीर स्थिति और Gen-Z के प्रदर्शनों के चलते 9 सितंबर को आखिरकार उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया।

इन पदों को भी संभाल चुके हैं केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली का राजनीतिक जीवन 1966 में शुरू हुआ। ओली वर्ष 2014 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी (CPN-UML) के अध्यक्ष चुने गए। वे वर्ष 1970 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। 1991, 1994 और 1999 में नेपाल के झापा जिले से ओली सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1994 से 1995 तक नेपाल के गृह मंत्री का पद भी संभाला। फिर वे 2006 से 2007 तक नेपाल के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे।

Donald Trump: ‘मैं तुम्हें पीटूंगा’, ट्रंप के करीबी की धमकी से हिली पॉलिटिक्स, पार्टी में हुआ बवाल!