शाही स्टाइल और मेहंदी के रंग! जूनैद सफदर-शांज़े की शादी में कौन क्या पहना?

Inside Junaid Safdar’s Mehendi: पाकिस्तान में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शादी का सीजन ज़ोरों पर होता है. जिसे आमतौर पर ‘दिसंबरिस्तान’ कहा जाता है. यह शब्द सिर्फ़ दिसंबर में होने वाली शादियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सीजन में होने वाले भव्य शादी समारोहों का पर्याय बन गया है. इस ट्रेंड को जनवरी तक बढ़ाते हुए, पाकिस्तान में अभी साल की सबसे चर्चित शादी की धूम है. यह शादी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और शानज़े रोहेल अली की है.

इस हाई-प्रोफाइल शादी की मेहंदी सेरेमनी शुक्रवार शाम को हुई, जिसके बाद शादी और वलीमा (रिसेप्शन) सेरेमनी हुईं. इस मौके पर जुनैद सफदर ने मशहूर डिज़ाइनर HSY की क्लासिक शेरवानी पहनी. जिसे उन्होंने एक खूबसूरत शॉल के साथ स्टाइल किया है. दुल्हन शानज़े रोहेल अली ने सब्यसाची से प्रेरित ब्राइडल लुक चुना है. उन्होंने टी-पिंक और हरे रंग के वार्म पैलेट में एक आउटफिट पहना, जिसमें हल्के मैरून और बैंगनी रंग के शेड्स भी थे. पारंपरिक लुक बनाए रखते हुए, उन्होंने कुंदन की ज्वेलरी चुनी, जो मेहंदी सेरेमनी के सिंपल लेकिन एलिगेंट माहौल के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थी.

आज पहले शेयर किए गए कपल के फोटोशूट में भी वही गर्माहट और अपनापन झलक रहा था. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी सेरेमनी में नजर आई है. उन्होंने पीले रंग के शेड्स में नोमी अंसारी का आउटफिट पहना था, जो मेहंदी के फेस्टिव माहौल के लिए एकदम सही था, जिसने काफी ध्यान खींचा है.

शानज़े रोहेल अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के सीनियर नेता और पूर्व सांसद शेख रोहेल असगर की पोती है.

शादी का कार्ड वायरल

इस हफ़्ते की शुरुआत में जुनैद सफदर के शादी के इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार शादी की सेरेमनी 16 जनवरी से शुरू होंगी, बारात 17 जनवरी को लेक सिटी में होगी, और वलीमा 18 जनवरी को जट्टी उमरा में शरीफ फ़ार्म्स में होगा. हालांकि इन तारीखों या वायरल शादी के कार्ड की शरीफ परिवार या जुनैद सफदर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है.

कथित तौर पर दुल्हन की तरफ से जारी किए गए अलग इनविटेशन कार्ड भी सामने आए है. पिछले महीने शेख रोहेल असगर ने पब्लिकली कन्फर्म किया था कि जुनैद सफदर दूसरी शादी कर रहे हैं और दोनों परिवारों के बीच पुराने रिश्ते है. उन्होंने बताया कि शांज़े और जुनैद की बहन, महनूर सफदर, लंबे समय से अच्छी दोस्त है और उन्होंने इस शादी को एक आशीर्वाद बताया है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि जुनैद सफदर की पहली शादी 2021 में आयशा सैफ से हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में वे अलग हो गए थे.