हिंद महासागर बना जंग का मैदान, ईरानी वॉरशिप के डूबने से बढ़ा तनाव; श्रीलंका ने किया चौंकाने वाला दावा

Iris Dena Update: US के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि US ने बुधवार को श्रीलंका के पास एक ईरानी वॉरशिप को टॉरपीडो से डुबो दिया. दिन में पहले, श्रीलंकाई नेवी ने बताया कि IRIS डेना हिंद महासागर में डूब गया. फ्रिगेट के डूबने के बाद लगभग 150 लोग लापता हो गए और कई नाविकों की मौत हो गई. हेगसेथ ने रिपोर्टर्स को बताया, “एक अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसे लगा कि वह इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है. इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया.”

‘WW2 के बाद अपनी तरह का पहला हमला’

हमले को “शांत मौत” कहते हुए, उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड वॉर II के बाद किसी दुश्मन पर अपनी तरह का पहला हमला था. पेंटागन का कहना है कि शनिवार को शुरू हुए ईरान के खिलाफ US-इज़राइली युद्ध का एक मुख्य मकसद देश की नेवी को खत्म करना है. एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि श्रीलंकाई नेवी ने ईरानी नाविकों के “कुछ शव” बरामद किए हैं, जिसे क्रू मेंबर्स ने धमाका बताया था.

लोकल नेवी स्पोक्सपर्सन बुद्धिका संपत ने कोलंबो में रिपोर्टर्स को बताया, “हमें उस इलाके से कुछ बॉडी मिली हैं जहां शिप डूबा था.” उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की तलाश जारी है.

Video released showing the reported US submarine attack on the Iranian frigate IRIS Dena off the coast of Sri Lanka, allegedly struck by a torpedo. This marks the first time since World War II that an enemy ship has been sunk by a torpedo. Sri Lankan forces rescued 32 sailors… pic.twitter.com/B61imVCQJw — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) March 4, 2026

भारत से वापस लौट रहा था IRIS Dena

IRIS Dena एक मौज-क्लास फ्रिगेट है, जो विशाखापत्तनम में MILAN 2026 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौट रहा था. फॉरेन मिनिस्टर विजिथा हेराथ ने पार्लियामेंट को बताया कि श्रीलंका की नेवी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शिप IRIS Dena, जिसमें 180 लोग थे, मुश्किल में है, और आइलैंड नेशन ने रेस्क्यू मिशन पर शिप और एयर फोर्स प्लेन भेजे थे.

वॉरशिप से 87 नाविकों के शव बरामद – श्रीलंका

बुधवार को एक ईरानी नेवल वेसल को US सबमरीन या टॉरपीडो ने श्रीलंका के कोस्ट पर डुबो दिया, जिसके बाद श्रीलंकाई फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा कि वॉरशिप से 87 नाविकों के शव बरामद किए गए हैं, और लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है. जहाज़ पर सवार 32 लोगों को बचा लिया गया है.

श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ के अनुसार, जहाज़ की पहचान IRIS Dena के तौर पर हुई है, जिन्होंने संसद को इस घटना के बारे में बताया. अधिकारियों ने कहा कि नेवी को ईरानी जहाज़ से एक डिस्ट्रेस कॉल मिला और उन्होंने श्रीलंकाई एयर फ़ोर्स की मदद से हिंद महासागर में द्वीप के तट के पास एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

