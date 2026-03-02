Home > विदेश > Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप

Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप

Iran Nuclear facility: IAEA में ईरान के एम्बेसडर ने दावा किया है कि रविवार को अमेरिका और इज़राइल ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 2, 2026 4:46:47 PM IST

(Representative Image) ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध
(Representative Image) ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध


Iran-US Israel War: इजरायल-यूएस के ईरान पर हमले और फिर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत खबरों ने सभी देशों को हिला दिया है. हाल के समय में मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइल और ड्रोन्स उड़ते हुए देखे जा रहे हैं. जहां ईरान एक तरफ इजरायल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है. तो वहीं इजरायल-यूएस की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं.

You Might Be Interested In

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस जंग में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. वहीं अब दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजरायल-यूएस पर नए आरोप लगाए गए हैं. 

असल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) में ईरान के एम्बेसडर ने दावा किया है कि रविवार को अमेरिका और इज़राइल ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया.

You Might Be Interested In

यूएन ने दावों को नकारा

हालांकि, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग के हेड ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बताए गए हमलों में किसी न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ है. IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने सोमवार को एजेंसी के 35-मेंबर वाले बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को बताया कि एजेंसी के पास “इस बात का कोई संकेत नहीं है कि किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुँचा है या उस पर हमला हुआ है.”

ग्रॉसी ने आगे कहा कि IAEA अब तक ईरान की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई है. उन्होंने कहा, “ईरानी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.”

‘स्थिति बहुत चिंताजनक’

IAEA चीफ ग्रॉसी ने यह भी कहा कि अब तक, ईरान की सीमा से लगे देशों में रेडिएशन लेवल में सामान्य बैकग्राउंड लेवल से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है. रॉयटर्स के मुताबिक, ग्रॉसी ने आगे कहा, “आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है, हम गंभीर नतीजों के साथ संभावित रेडियोलॉजिकल रिलीज़ से इनकार नहीं कर सकते, जिसमें बड़े शहरों जितने बड़े या उनसे भी बड़े इलाकों को खाली कराना शामिल है. उन्होंने आगे कहा, “हमें डिप्लोमेसी और बातचीत पर वापस लौटना होगा.”

पाक में भी देखने को मिली हिंसा

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठे हैं. कराची में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, परिसर में तोड़फोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया. झड़प में कई लोग मारे गए और घायल हुए. प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

कराची में हिंसा और पुलिस की जवाबी कार्रवाई

स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की. आंसू गैस छोड़ी गई और लाठियां भांजी गईं. पुलिस के अनुसार, झड़प के दौरान अब तक 8 प्रदर्शनकारी मारे जाने और कई घायल होने की खबर सामने आ रही है. भीड़ ने पहले दूतावास के परिसर में प्रवेश किया, खिड़कियां तोड़ीं और आग लगाने की कोशिश भी की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को करीब 500 प्रदर्शनकारी कराची के पोर्ट शहर में दूतावास पर धावा बोलने आए थे. भीड़ को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बल लगातार संघर्ष कर रहे थे. प्रशासन ने कराची में अगले आदेश तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

You Might Be Interested In
Tags: IAEAIran Nuclear facilityIran-US Israel WarNuclear watchdog
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

होली के बाद बालों से रंग कैसे हटाएं? जानें आसान...

March 1, 2026
Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप
Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप
Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप
Iran-US Israel War: न्यूक्लियर साइट पर इजरायल-यूएस का हमला! ईरान का बड़ा दावा; अरब देशों में मचा हड़कंप