Home > विदेश > Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला

Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला

Iran Israel War: इज़राइल और ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, इज़राइल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया, जिसके बाद देश के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी.

By: Heena Khan | Published: February 28, 2026 12:23:20 PM IST

israel iran war
israel iran war


Iran Israel War: इज़राइल और ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, इज़राइल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया, जिसके बाद देश के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी. इज़राइल कैट्ज़ ने ये घोषणा तब की जब ईरान की राजधानी तेहरान के डाउनटाउन में एक धमाके से घना धुआं उठ रहा था. ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने धमाके की बात मानी, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी. उसी समय पूरे इज़राइल में सायरन बजने लगे. इज़राइली सेना ने कहा कि “इज़राइल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए जनता को तैयार करने के लिए पहले से अलर्ट जारी किया गया था.”

You Might Be Interested In

ईरान में इमरजेंसी की घोषणा 

इज़राइल के रक्षा मंत्री ने कन्फर्म किया है कि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ पहले से हमला किया है. पूरे देश में सायरन बजाए गए, जबकि मोबाइल अलर्ट के ज़रिए लोगों को सुरक्षित जगहों के पास रहने को कहा गया. इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ (IDF) ने कहा कि यह अलर्ट लोगों को संभावित मिसाइल हमलों के लिए तैयार करने के लिए एक सावधानी है और लोगों से शेल्टर के पास रहने की अपील की. अधिकारियों ने ज़ोर दिया कि यह चेतावनी प्रोएक्टिव है और आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है.

ट्रंप की सोची समझी साजिश !

जैसा की आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है. अरब सागर में US नेवी एडवांस्ड हथियारों के साथ तैनात है. इस बीच, दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत जारी है. अब तक दो राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई पक्का नतीजा नहीं निकला है. अब, एक नई रिपोर्ट ने इन तनावों को और बढ़ा दिया है. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सीनियर एडवाइजर चाहते हैं कि इज़राइल ईरान पर पहला हमला करे, जिसके बाद US खुलकर उसका सपोर्ट करे, ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक सपोर्ट मिल सके.

You Might Be Interested In

Andhra Pradesh: इंसाफ नहीं कोर्ट से मिला बेटी का कंकाल! 18 साल पहले लड़की के साथ हुई थी दरिंदगी, अब भी नहीं थमे मां-बाप के आंसू

You Might Be Interested In
Tags: Donald Trumpiran israel warIran newsWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत का राज है दही, डाइट में शामिल कर बीमारियों...

February 27, 2026

क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?

February 27, 2026

विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’

February 27, 2026

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026
Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला
Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला
Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला
Iran Israel War: इजराइल के हमले के बाद बदले की आग में झुलसा ईरान! क्या अब परमाणु अटैक से लेगा बदला