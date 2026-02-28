Home > क्राइम > Andhra Pradesh: इंसाफ नहीं कोर्ट से मिला बेटी का कंकाल! 18 साल पहले लड़की के साथ हुई थी दरिंदगी, अब भी नहीं थमे मां-बाप के आंसू

Andhra Pradesh: इंसाफ नहीं कोर्ट से मिला बेटी का कंकाल! 18 साल पहले लड़की के साथ हुई थी दरिंदगी, अब भी नहीं थमे मां-बाप के आंसू

Andhra Pradesh Rape: आंध्र प्रदेश में 17 साल की लड़की के बेरहमी से रेप और मर्डर के 18 साल से ज़्यादा समय बाद, शुक्रवार को लंबी कानूनी लड़ाई उसके परिवार को इंसाफ मिले बिना खत्म हो गई, क्योंकि उसके माता-पिता को विजयवाड़ा कोर्ट के अंदर उनकी बेटी के कंकाल से भरा एक बैग दिया गया.

By: Heena Khan | Published: February 28, 2026 9:36:28 AM IST

andhra pradesh rape case
andhra pradesh rape case


Andhra Pradesh Rape: आंध्र प्रदेश में 17 साल की लड़की के बेरहमी से रेप और मर्डर के 18 साल से ज़्यादा समय बाद, शुक्रवार को लंबी कानूनी लड़ाई उसके परिवार को इंसाफ मिले बिना खत्म हो गई, क्योंकि उसके माता-पिता को विजयवाड़ा कोर्ट के अंदर उनकी बेटी के कंकाल से भरा एक बैग दिया गया. स्पेशल CBI कोर्ट में, पीड़िता के 62 साल के पिता और उसकी 60 साल की मां चुपचाप खड़े रहे, जब कोर्ट के अधिकारियों ने उन्हें उनकी बेटी के बचे हुए कंकाल से भरा एक बैग दिया. कोर्ट के बाहर, मां ने रिपोर्टर्स से कहा कि जस्टिस सिस्टम पर उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है.

जानें पूरा मामला 

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि “18 साल के लंबे संघर्ष के बाद, हमें यह मिला है. हमारी उम्मीदें मर गई हैं. इंसाफ मिलने का आखिरी भरोसा भी खत्म हो गया है. हमें अपनी बेटी के शरीर के कुछ हिस्से वापस पाने के लिए भी कोर्ट में लड़ना पड़ा.” पीड़िता, जो B. Pharm की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, 27 दिसंबर, 2007 को विजयवाड़ा में अपने हॉस्टल के कमरे में मरी हुई मिली थी. बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट से कन्फर्म हुआ कि उसके साथ रेप हुआ था.

2008 में, पुलिस ने रेप और मर्डर के लिए पिडाथला सत्यम बाबू को गिरफ्तार किया, और बाद में उसे 2010 में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. सात साल बाद, उसे आंध्र प्रदेश HC ने बरी कर दिया, जिसने पुलिस को नई जांच शुरू करने का निर्देश दिया. HC ने फिर नवंबर 2018 में केस CBI को सौंप दिया. एक साल बाद, एजेंसी ने एक और पोस्टमॉर्टम जांच करने के लिए पीड़िता के शरीर को कब्र से निकाला.

दफनाया बेटी का शव 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, CBI ने मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट जमा की, जिसमें सबूतों की कमी और आगे बढ़ने का कोई आधार न होने की बात कही गई. मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि 21 फरवरी को जज अन्नपूर्णा की कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट की जांच के बाद केस बंद करने का आदेश जारी किया. शुक्रवार को अपनी बेटी का शव मिलने के बाद, माता-पिता ने उसके अवशेषों को चेंचूपेट कब्रिस्तान में दफना दिया.

