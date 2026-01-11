Home > वायरल > ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी

ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी

ब्रिटेन (Britain) में एक भारतीय महिला (Indian Women) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Video Viral on Social Media) हो रहा है, जहां,पराठा बनाना (Making Paratha) महिला को भारी पड़ गया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 11, 2026 5:55:12 PM IST

Indian Woman's Late Night Paratha Attempt In UK Ends With Fire Alarm Chaos
Indian Woman's Late Night Paratha Attempt In UK Ends With Fire Alarm Chaos


Indian Woman’s Late Night Paratha Attempt In UK Ends With Fire Alarm Chaos: ब्रिटेन में एक भारतीय महिला को देर रात पराठा बनान भारी पड़ गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा. दरअसल, रात के समय महिला पराठा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त धुएं की वजह से अपार्टमेंट का फायर अलार्म तेजी से बजने लग गया. तो वहीं,  इस घटना से पूरी बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई. जिसके बाद वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच कुकिंग और स्मोक सेंसर्स से जुड़ी चुनौतियों पर एक मजाकिया बहस देखनेको मिल रही है. 

You Might Be Interested In

आधी रात की भूख बनी मुसीबत

ब्रिटेन में रह रही एक भारतीय महिला ने देर रात करीब 2 बजे अपने लिए पराठा बनाने का फैसला किया. इस बात से अंजान की पराठा बनाना उनके लिए भारी पड़ने वाला है. 

धुएं से मचा बवाल, बज गया फायर अलार्म

जैसे ही महिला ने अपने तवे पर पराठा डाला, उससे निकले धुएं ने कमरे में लगे फायर अलार्म (Smoke Detector) को सक्रिय कर दिया, और वह अपार्टमेंट में तेजी से बजना शुरू हो गया. तो वहीं, दूसरी तरफ अलार्म की तेज आवाज सुनकर पूरी बिल्डिंग के लोग डर गए और उन्हें लगा कि कहीं सच में आग लगई है. 

You Might Be Interested In

यहां देखें वायरल वीडियो 

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल

महिला ने इस पूरी घटना का एक मजाकिया वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह अलार्म बजने के बाद घबराई हुई और फिर अपनी गलती पर हंसती हुई नज़र आ रही हैं. जानकारी के मुताबकि, विदेशी घरों में स्मोक डिटेक्टर बहुत ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं, जबकि भारतीय कुकिंग में तड़का और धुएं का उठना तो बहुत ज्यादा ही आम बात है. 

लेकिन, इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रखी है. फिलहाल, यह वीडियो प्रवासियों (NRIs) के बीच काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो ज्यादातर विदेश में  भारतीय खाना बनाते समय ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Fire AlarmInternational NewsLate Night CookingLate Night Paratha Attemptvideo viral
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी
ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी
ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी
ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी