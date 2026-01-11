ब्रिटेन में पराठा बनाना एक महिला को पड़ा भारी, देर रात स्मोक अलार्म बजने से मची अफरा-तफरी

Indian Woman’s Late Night Paratha Attempt In UK Ends With Fire Alarm Chaos: ब्रिटेन में एक भारतीय महिला को देर रात पराठा बनान भारी पड़ गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा. दरअसल, रात के समय महिला पराठा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त धुएं की वजह से अपार्टमेंट का फायर अलार्म तेजी से बजने लग गया. तो वहीं, इस घटना से पूरी बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई. जिसके बाद वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच कुकिंग और स्मोक सेंसर्स से जुड़ी चुनौतियों पर एक मजाकिया बहस देखनेको मिल रही है.

आधी रात की भूख बनी मुसीबत

ब्रिटेन में रह रही एक भारतीय महिला ने देर रात करीब 2 बजे अपने लिए पराठा बनाने का फैसला किया. इस बात से अंजान की पराठा बनाना उनके लिए भारी पड़ने वाला है.

धुएं से मचा बवाल, बज गया फायर अलार्म

जैसे ही महिला ने अपने तवे पर पराठा डाला, उससे निकले धुएं ने कमरे में लगे फायर अलार्म (Smoke Detector) को सक्रिय कर दिया, और वह अपार्टमेंट में तेजी से बजना शुरू हो गया. तो वहीं, दूसरी तरफ अलार्म की तेज आवाज सुनकर पूरी बिल्डिंग के लोग डर गए और उन्हें लगा कि कहीं सच में आग लगई है.

यहां देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल

महिला ने इस पूरी घटना का एक मजाकिया वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह अलार्म बजने के बाद घबराई हुई और फिर अपनी गलती पर हंसती हुई नज़र आ रही हैं. जानकारी के मुताबकि, विदेशी घरों में स्मोक डिटेक्टर बहुत ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं, जबकि भारतीय कुकिंग में तड़का और धुएं का उठना तो बहुत ज्यादा ही आम बात है.

लेकिन, इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रखी है. फिलहाल, यह वीडियो प्रवासियों (NRIs) के बीच काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो ज्यादातर विदेश में भारतीय खाना बनाते समय ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं.