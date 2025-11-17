मियामी में मचा हंगामा! मशहूर यूट्यूबर जैक डोहर्टी को पुलिस ने आखिर क्यों किया गिरफ्तार?

Famous YouTuber Jack Doherty: फ्लोरिडा के जाने-माने मशहूर यूट्यूबर जैक डोहर्टी को मियामी में पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस के मुताबिक, मशहूर यूट्यूबर जैक डोहर्टी पर नशीले पर्दाथ के साथ-साथ पुलिस का विरोध करने का भी गंभीर आरोप लगा है. तो आइए जानते हैं, कौन हैं मशहूर यूट्यूबर जैक डोहर्टी जिनके ऊपर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है.

आखिर कौन हैं जैक डोहर्टी ?

जैक डोहर्टी 22 साल के सोशल मीडिया पर एक जाना-माना चेहरा हैं. पेशे से जैक डोहर्टी एक यूट्यूबर है. वह अपने चैनल पर कई तरह के व्लॉग, प्रैंक्स और चैलेंज वीडियोज़ के लिए लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं. इसके अलावा उनके यूट्यूब पर करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइबर भी हैं और उनकी वीडियोज़ को अक्सर बड़ी संख्या में दर्शक देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

किस तरह के कंटेंट बनाते हैं जैक?

उनका कंटेंट ज्यादातर युवाओं के बीच देखा जाता है. युवा उनके कंटेंट को सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं. वह ज्यादातर अपने चैनल पर व्लॉग, प्रैंक्स और चैलेंज वीडियोज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं. यह पहली बार नहीं है जब डोहर्टी विवादों में फंस गए हैं. इससे पहले भी उन्होंने सार्वजनिक स्टंट्स और व्यवहार की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा है.

जैक को पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार?

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैक डोहर्टी को अधिकारियों ने तब गिरफ्तार किया जब वे मियामी में थे. पुलिस के अनुसार जैक पर एक प्रतिबंधित पदार्थ रखने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है. इसके अलावा उन पर मारिजुआना का भी रखने का आरोप है. इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों का विरोध भी किया था. फिलहाल, जैक डोहर्टी की कानूनी स्थिति को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन आरोपों के तहत पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

तो वहीं, उनके गिरफ्तारी को लेकर उनके चाहने वाले इस विषय पर जमकर चर्चा कर रहे हैं. यह गिरफ्तारी एक गंभीर कानूनी मामला है और इस मामले में अब यह देखना होगा कि पुलिस की आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी.