Home > क्राइम > गर्भावस्था के खुलासे पर खूनी झगड़ा! कोमा से जागकर दी गर्लफ्रेंड के खिलाफ गवाही, लेकिन बॉयफ्रेंड की हुई मौत; अब लगा 'वाहन हत्या' का आरोप

फ्लोरिडा में, गर्लफ्रेंड पर कार दुर्घटना (Car Accident) को जानबूझकर अंजाम देने का गंभीर आरोप लगा है. डैनियल वाटरमैन कोमा (Coma) से जागकर व्हाइटबोर्ड (WhiteBoard) के माध्यम से गवाही दी. लेकिन, वाटरमैन की बाद में निमोनिया (Pneumonia) से मौत हो गई, जिसके बाद गर्लफ्रेंड (Girlfriend) पर अब वाहन दुर्घटना में हत्या (Vehicular Homicide) का आरोप लगाया जा रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 31, 2025 7:18:55 PM IST

Florida Vehicular Homicide
Florida Vehicular Homicide

Florida Vehicular Homicide: फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां, एक शख्स डैनियल वाटरमैन कार दुर्घटना के बाद कोमा में चला जाता है. लेकि, जैसे ही उसको होश आता है वह अपनी गर्लफ्रेंड लीहा मुम्बी पर आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था, जिसके बाद वाटरमैन की मौके पर ही मौत हो जाती है. 

क्या है घटना का पूरा मामला?

यह घटना फरवरी में सुपर बाउल की रात, डैनियल वाटरमैन जो अपनी गर्लफ्रेंड लीहा मुम्बी के साथ फ्लोरिडा के फ्लैगलर काउंटी में इंटरस्टेट पर कार चला रहा था. इस दौरान मुम्बी ने वाटरमैन को बताया कि वह गर्भवती है. इसी बीच दोनों के बीच जमकर विवाद होता है. तभी, वाटरमैन को न्यूयॉर्क की एक महिला का एक टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसके बाद मुम्बी ने भी दोबारा से झगड़ा करना शुरू कर दिया. 

वाटरमैन ने दावा करते हुए कहा कि मुम्बी ने उससे कहा, “मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो”. इसके बाद उसने बेहद ही लापरवाही से गाड़ी चलाया जिसके बाद गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में वाटरमैन को गंभीर चोटें आईं जिसके बाद से वह कोमा में चला गया. 

होश आने पर वाटरमैन ने खोले राज़

वाटरमैन को मई में कुछ समय के लिए होश आया. इस दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश भी की एक व्हाइटबोर्ड के माध्यम से जांचकर्ताओं को पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दुर्घटना की वजह और कोई नहीं उसकी अपनी गर्लफ्रेंड थी. उसने कार में हुए झगड़े, गर्भावस्था और मुम्बी के गुस्से में आकर तेजी से गाड़ी चलाने के बारे में पूरी कहानी भी बताई. 

बॉयफ्रेंड की मौत और नए आरोप

 वाटरमैन को जुलाई में अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, लेकिन 8 अक्टूबर को निमोनिया से उनकी मौत हो गई. वाटरमैन की गवाही के बाद मुम्बी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने और घातक हथियार से गंभीर हमला करने समेत कई अन्य आरोप भी लगे हैं. वाटरमैन की मौत के बाद, मुम्बी पर वाहन दुर्घटना में हत्या (Vehicular Homicide) का भी आरोप लगाया गया है. 

गर्लफ्रेंड और बच्चे की स्थिति

इस हादसे में मुम्बी भी बुरी तरह घायल हुई थी, लेकिन वह और उसका अजन्मा बच्चा दोनों पूरी तरह से बच गए. मुम्बी ने जांचकर्ताओं को मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उसे दुर्घटना का कारण नहीं पता था वाटरमैन के परिवार ने मुम्बी के बच्चे की कस्टडी लेने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया है. 

Tags: car accidentComaFloridahome-hero-pos-6International Crime NewsVehicular Homicide
