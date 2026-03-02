Indian Crew Member Death: ड्रोन से तेल टैंकर पर हमला, भारतीय क्रू मेंबर की मौत; जानें किस देश ने करवाया हमला?

Indian Crew Member Death: न्यूज़ एजेंसी AFP ने बताया कि सोमवार को मस्कट के तट के पास ओमान की खाड़ी में एक बम से लदी ड्रोन बोट ने मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले तेल टैंकर पर हमला किया, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई और आग लग गई. सरकारी ओमान न्यूज़ एजेंसी ने जहाज़ की पहचान MKD VYOM के तौर पर की और कन्फर्म किया कि मरने वाला नाविक भारतीय नागरिक था.

यह हमला ईरान पर US-इज़राइली हमलों और पूरे इलाके में तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच हुआ है. यह तुरंत साफ़ नहीं हो पाया कि हमले के लिए कौन ज़िम्मेदार था.

पहले की रिपोर्टों से पता चला था कि ओमान के तट से गुज़रते समय एक प्रोजेक्टाइल टैंकर से टकराया था. जहाज़ के मैनेजर, वी.शिप्स ने कहा कि जहाज़ पर 1 मार्च को हमला हुआ था.

रिपोर्ट्स में क्या कहा गया?

वी.शिप्स एशिया ने एक बयान में कहा, “1 मार्च को मस्कट, ओमान के तट के पास एक संदिग्ध प्रोजेक्टाइल से टकराने के बाद जहाज़ में धमाका हुआ और फिर आग लग गई.” इसमें आगे कहा गया, “हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि घटना के समय इंजन रूम में मौजूद एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है.”

ओमानी अधिकारियों ने कहा कि बिना ड्राइवर वाली नाव में विस्फोटक थे और उसी की वजह से यह जानलेवा धमाका हुआ. और लोगों के घायल होने या टैंकर को हुए पूरे नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.

“The Embassy of India expresses its deepest condolences on the tragic demise of an Indian national on board MKD Vyom. The Embassy is in close coordination with the local authorities in Oman to facilitate the safe and early repatriation of our nationals on board the vessel…,”… pic.twitter.com/oL9b4yQRLf — ANI (@ANI) March 2, 2026

भारतीय दूतावास अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा

ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह जहाज MV स्काईलाइट से जुड़ी एक अलग समुद्री घटना के बाद ओमानी अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में है.

एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, “मिशन ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है जो MV स्काईलाइट से जुड़ी घटना के बाद लापता क्रू मेंबर्स के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. हम MV स्काईलाइट से बचाए गए क्रू मेंबर्स को वापस लाने के लिए ओमान में अधिकारियों के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस मामले में हर मुमकिन मदद करते रहेंगे.” बड़े पैमाने पर इलाके पर असर

इन देशों के भी लोग मारे गए

इसके अलावा, बांग्लादेश ने कन्फर्म किया है कि बढ़ते वेस्ट एशिया झगड़े के बीच उसके दो नागरिकों की मौत हो गई है, एक की मौत यूनाइटेड अरब अमीरात में और दूसरे की बहरीन में हुई है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि बांग्लादेश से जुड़ा एक जहाज जेबेल अली पोर्ट पर फंसा हुआ है, क्योंकि इलाके के कुछ हिस्सों में समुद्री ऑपरेशन में रुकावट आ रही है.

यह नया हमला खाड़ी के ज़रूरी पानी के रास्तों पर कमर्शियल शिपिंग के लिए बढ़ते खतरों को दिखाता है, जिससे समुद्री सुरक्षा और इलाके में काम कर रहे इंटरनेशनल क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.