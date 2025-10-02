भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट

India China Direct Flight: भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर (India-US Tariff War) के बीच भारत और चीन (India-China Relations) ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिससे दोनों देशों को फायदा पहुंचने वाला है. दरअसल, जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते (India-US Relations) में तल्खियां बढ़ी हैं, तब से भारत चीन की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है. अब जानकारी सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की.

इंडिगो ने की घोषणा (Indigo made the announcement)

भारतीय विदेश मंत्रालय की घोषणा के कुछ समय बाद ही एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airlines) ने घोषणा की कि वह 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी. कोलकाता से ग्वांगझू के बीच रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें चलेंगी. एयरलाइन ने यह भी कहा कि दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू की जाएंगी. इंडिगो इन उड़ानों के लिए अपने एयरबस A320neo विमान का इस्तेमाल करेगी. आपको बताते चलें कि यह सेवा 2020 में COVID-19 महामारी के कारण बंद कर दी गई थी और गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध (India-China Relations) और खराब हो गए थे.

Press Release: Resumption of direct air services between India and China

सर्दी के मौसम के हिसाब से चलेंगी उड़ानें (Flights will operate according to the winter season schedule)

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत-चीन संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये उड़ानें सर्दियों के समय के हिसाब से चलेंगी. इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लियर किया कि यह दोनों देशों की एयरलाइनों की तैयारियों और सभी नियमों का पालन करने पर भी निर्भर करेगा. कई महीनों की चर्चा के बाद दोनों देशों के एयर सर्विस अधिकारियों ने तय किया कि भारत और चीन के बीच सीधी एयर सर्विस अक्टूबर 2025 के अंत से फिर से शुरू हो जाएगी.

तीसरे देशों के रास्ते होती थी यात्रा (The journey was undertaken through third countries)

COVID-19 महामारी के बाद से भारत और चीन के नागरिक तीसरे देशों जैसे थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया के रास्ते एक-दूसरे के देशों में यात्रा कर रहे थे. इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ गया था. हाल के वर्षों में खासकर 2025 की शुरुआत से भारत और चीन ने अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं. अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध ने भी भारत और चीन को करीब लाने में मदद की.

कितना होगा किराया? (Flight Ticket Rates)

फ्लाइट टिकट बुकिंग वेबसाइट Goibibo के अनुसार, दिल्ली से बीजिंग के लिए एक तरफ़ा उड़ान का न्यूनतम किराया अभी ₹20,000 है. राउंड-ट्रिप में यह किराया बढ़कर ₹35,000 तक हो सकता है. सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने से यह किराया 15% से 20% तक कम हो सकता है.

