भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट
Home > विदेश > भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट

भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट

India China Direct Flight Cost: कोरोना महामारी की वजह से भारत और चीन के बीच बंद हुई डायरेक्ट फ्लाइट अब 26 अक्टूबर से फिर से शुरू होने वाली है. जिससे दोनों देशों के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी.

By: Sohail Rahman | Published: October 2, 2025 9:40:37 PM IST

India China Direct Flight
India China Direct Flight

India China Direct Flight: भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर (India-US Tariff War) के बीच भारत और चीन (India-China Relations) ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिससे दोनों देशों को फायदा पहुंचने वाला है. दरअसल, जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते (India-US Relations) में तल्खियां बढ़ी हैं, तब से भारत चीन की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है. अब जानकारी सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की.

इंडिगो ने की घोषणा (Indigo made the announcement)

भारतीय विदेश मंत्रालय की घोषणा के कुछ समय बाद ही एयरलाइन इंडिगो (Indigo Airlines) ने घोषणा की कि वह 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी. कोलकाता से ग्वांगझू के बीच रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें चलेंगी. एयरलाइन ने यह भी कहा कि दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू की जाएंगी. इंडिगो इन उड़ानों के लिए अपने एयरबस A320neo विमान का इस्तेमाल करेगी. आपको बताते चलें कि यह सेवा 2020 में COVID-19 महामारी के कारण बंद कर दी गई थी और गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध (India-China Relations) और खराब हो गए थे.



सर्दी के मौसम के हिसाब से चलेंगी उड़ानें (Flights will operate according to the winter season schedule)

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत-चीन संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये उड़ानें सर्दियों के समय के हिसाब से चलेंगी. इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लियर किया कि यह दोनों देशों की एयरलाइनों की तैयारियों और सभी नियमों का पालन करने पर भी निर्भर करेगा. कई महीनों की चर्चा के बाद दोनों देशों के एयर सर्विस अधिकारियों ने तय किया कि भारत और चीन के बीच सीधी एयर सर्विस अक्टूबर 2025 के अंत से फिर से शुरू हो जाएगी.

तीसरे देशों के रास्ते होती थी यात्रा (The journey was undertaken through third countries)

COVID-19 महामारी के बाद से भारत और चीन के नागरिक तीसरे देशों जैसे थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया के रास्ते एक-दूसरे के देशों में यात्रा कर रहे थे. इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ गया था. हाल के वर्षों में खासकर 2025 की शुरुआत से भारत और चीन ने अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं. अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध ने भी भारत और चीन को करीब लाने में मदद की.

कितना होगा किराया? (Flight Ticket Rates)

फ्लाइट टिकट बुकिंग वेबसाइट Goibibo के अनुसार, दिल्ली से बीजिंग के लिए एक तरफ़ा उड़ान का न्यूनतम किराया अभी ₹20,000 है. राउंड-ट्रिप में यह किराया बढ़कर ₹35,000 तक हो सकता है. सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने से यह किराया 15% से 20% तक कम हो सकता है.

यह भी पढ़ें :- 

नेपाल के बाद मोरक्को में सड़कों पर उतरे Gen Z, फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला

जंग से जूझ रहे मिडिल ईस्ट में ये देश है सबसे ज्यादा सुरक्षित; तुर्किये को भी छोड़ा पीछे

Tags: India china direct flightindia china flight ticket ratesindia china relationsindigo airlinesministry of external affairs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट कब से चलेगी? सामने आया बड़ा अपडेट