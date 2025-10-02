पलक झपकते ही बदल गई किस्मत, शख्स ने लॉटरी में जीते 17 करोड़ रुपये
आखिर कैसे एक शख्स की किस्मत (Luck) पलक-झपकते ही बदल सकती है. यह यकीन करना मुश्किल है कि एक मामूली लॉटरी टिकट (Lottery Ticket) ने युवक को अचानक करोड़पति (Millionaire) बना दिया.

Published: October 2, 2025

Michigan man wins Rs 17 crore in lottery: इस अजब-गजब खबर में आपको एक ऐसे शख्स की किस्मत के बारे में पता चलेगी, एक स्क्रैच-ऑफ लॉटरी टिकट से 2 मिलियन डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपये) का बंपर  इनाम पलक झपकते ही जीत लिया. क्यों हो गए न आप भी हैरान, आइए जानते हैं इस अजब-गजब कहानी के बारे में.

$20 के टिकट से बदली शख्स की तकदीर: 

यह शख्स केंटन इलाके में मिशिगन एवेन्यू पर स्थित Flake Fresh Mart स्टोर पर गया था, जब उसने वहां 100X स्क्रैच-ऑफ गेम के टिकट देखे और अचानक उन्हें खरीदने का मन बनाया. शख्स ने जानकारी देते हुए बताया कि “मैं आमतौर पर 100X गेम नहीं खेलता, लेकिन उस दिन स्टोर में टिकट देखकर अचानक कुछ खरीदने का मन कर गया. जब उन्होंने टिकट को स्क्रैच करना शुरू किया, तो उन्हें नंबर 11 पर मैच मिला, यह मैच उन्हें सीधे 2 मिलियन डॉलर का टॉप प्राइज दे रहा था. 

यकीन नहीं हुआ, मां से कराई पुष्टि: 

इतनी बड़ी जीत देखकर शख्स को शुरुआत में खुद पर यकीन नहीं हुआ. उसने आगे बताया कि “मैं बार-बार खुद से पूछता रहा कि इसका क्या मतलब है ? मुझे पहले भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में 2 मिलियन डॉलर जीत लिए हैं.” अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपनी मां से टिकट दोबारा जांचने को कहा. जैसे ही मां ने टिकट देखा और जब उन्होंने बताया कि यह वाकई 2 मिलियन डॉलर वाला विनर टिकट है, उस युवक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 20 डॉलर को 2 मिलियन डॉलर में बदलना किसी चमत्कार से कम नहीं है. 

जीती हुई रकम का कहां करेंगे इस्तेमाल: 

जब उनसे पूछा गया कि वह इस जीती हुई रकम का क्या करेंगे, तो उन्होंने खुशी के साथ बताते हुए कहा कि वह इन पैसों को अपनी सेविंग्स में रखकर अपने भविष्य के लिए  सुरक्षित करना चाहते हैं. इस तरह, तो देखा आपने कैसे एक मामूली लॉटरी टिकट ने इस 32 साल के  शख्स को अचानक करोड़पति बना दिया और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता खोल दिया.

