अमेरिका में रिश्तों का अजीबोगरीब कत्ल: वजन को लेकर उतारा मौत के घाट

क्या कहीं आपने यह सुना है की वजन (Weight) को लेकर एक पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या (Husband killed his wife) कर दी. जिस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है की क्या आज भी वजन एक रिश्ते का कत्ल (Murder of relationship) कर सकता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 1, 2025 5:20:16 PM IST

Husband killed his wife because of weight
Husband killed his wife because of weight

Killed because of weight: अमेरिका के लॉस एंजिल्स (Los Angeles) से  बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसका वजन ज्यादा था. इस खबर को जिस किसी ने भी पढ़ा वह दंग रह गया. आखिर क्या है पूरा मामला पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

कब और कैसे हुई हत्या की वारदात

37 साल की नाम की जून बनयान जो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और वकील बनने के सपने के साथ लॉस एंजिल्स शिफ्ट हुई थी, आरोपी जोनाथन एंथनी रेनटेरिया जो जून का पति है वह उससे उम्र में काफी छोटा था. मृतक महिला ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद उसका वजह काफी बढ़ गया था. इस बात से नाखुश होकर आरोपी जून पर लगातार वजन कम करने का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. 

हत्या का तरीका और विवाद की घटना

दरअसल, 11 सितंबर को यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जून को आखिर में जान गंवानी पड़ गई. आरोपी ने हत्या की वारदात को कबूल करते हुए पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि विवाद के दौरान मृतक महिला ने अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए चले जाने की धमकी दी थी. उसने पीछे से जून का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने शव को एक प्लास्टिक के बैग में भरकर ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की. 

आक्रामक व्यवहार के पहले से थे संकेत

इस वारदात के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि जून ने उनसे शिकायत की थी कि जोनाथन का व्यवहार बहुत आक्रामक था, वह जून को किसी से बात नहीं करने देता था. साथ ही पड़ोसियों ने आगे कहा कि वह हमेशा जून की बॉडी और वजन पर भद्दे कमेंट्स करता रहता था. फिलहाल, पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. 

