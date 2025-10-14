Home > विदेश > पहले नेपाल और अब इस देश में Gen-Z के आगे झुक गई सरकार, जान बचाकर भागे राष्ट्रपति

Gen-Z protest: पानी और बिजली की कमी को लेकर शुरू हुए प्रोटेस्ट के चलते राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना को देश छोड़कर भागे.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 14, 2025 12:40:56 AM IST

Madagascar Gen-Z Protest: कुछ समय पहले नेपाल में हुए  Gen-Z प्रोटेस्ट ने वहां की सरकार को पलट दिया था. अब, एक और देश में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है. दरअसल, मेडागास्कर में Gen-Z प्रोटेस्ट ने राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया. इन विरोध प्रदर्शनों के जवाब में राष्ट्रपति राजोइलिना ने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन यह रणनीति उनके काम नहीं आई. हालांकि राष्ट्रपति राजोइलिना ने एक दिन पहले जरूर ये दावा किया था कि सेना तख्तालट करना चाहती है. 

किस वजह से हो रहा प्रोटेस्ट?

बता दें कि मेडागास्कर में Gen-Z प्रोटेस्ट पानी और बिजली की कमी को लेकर शुरू हुआ. इसके बाद हज़ारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और कुछ ही देर बाद सुरक्षा बलों से भिड़ गए. बताया जा रहा है कि झड़पों में लगभग 22 लोग मारे गए. निवासियों का कहना है कि उन्हें बुनियादी सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं.

ऐसे बची राष्ट्रपति की जान

रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेल के अनुसार, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर, राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना को रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को एक फ्रांसीसी सैन्य विमान द्वारा मेडागास्कर से सुरक्षित निकाल लिया गया. राजोइलिना पहली बार 2009 में सैन्य सहायता से सत्ता में आए थे. 2014 में उन्होंने पद छोड़ दिया. इसके बाद, उन्होंने 2018 के चुनाव जीते और एक बार फिर मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने.

राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने छोड़ा देश 

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेडागास्कर के विपक्षी नेता ने कहा कि राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर चले गए हैं. उन्होंने कहा कि हफ़्तों से चल रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद वे और भी ज़्यादा अलग-थलग पड़ गए हैं. सेना की एक टुकड़ी, कैपसैट, भी प्रदर्शनकारियों के साथ रैलियों में शामिल हुई. इस टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश को अस्वीकार कर दिया था.

