4000 साल पुराने पिरामिड पर ड्रॉइंग करना बना मुसीबत! जांच के बीच टूर गाइड हुआ गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

Viral Video: मिस्र का एक वीडियो आज कल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है. मिस्र के सक्कारा इलाके में मौजूद उनास के मशहूर पिरामिड पर चॉक से ड्राइंग बनाने के बाद एक टूर गाइड को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह पूरा घटना एक वायरल वीडियो से आमने आया है, जिसके बाद मिस्र के गृह मंत्रालय ने तुरंत जांज शुरू कर दिया है, और गाइड को गिरफ्तार कर लिया है. मिस्र के कानूनू के अनुसार पिरामिड पर ड्राइंग बनाना या उन्हें नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है.

क्या था वायरल वीडियो

वीडियो में एक टूर गाइड रूसी टूरिस्ट को पिरामिड के बारे में समझा रहा है और उसके बाहर चॉक से एक स्टिक फिगर या डायग्राम जैसा कुछ बना रहा है. वह पिरामिड के बेस की ओर झुका, और टूरिस्ट पास खड़े होकर सुन रहे थे, जबकि वह निशान बना रहा था. गाइड ने निशान मिटाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ है. स्थानीय आर्कियोलॉजिकल इंस्पेक्टर ने सक्कारा टूरिज्म पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है.

An Egyptian tour guide has been arrested for drawing a stick-figure on a 4,000-year-old ancient pyramid pic.twitter.com/T4s2WOgrhn — Dexerto (@Dexerto) February 28, 2026

X पर जारी कर लिखा कि…

X पर जारी एक बयान में मिस्र के गृह मंत्रालय ने कहा कि गाइड ने टूरिस्ट को साइट के बारे में बताते हुए ‘पिरामिड में से एक के बाहरी कवर पर ड्राइंग बनाकर एक पुराने स्मारक को नुकसान पहुंचाया.’ हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में गीज़ा के बड़े इलाके का ज़िक्र था, लेकिन बाद में लोकल मीडिया ने इस स्मारक की पहचान सक्कारा में उनास के पिरामिड के तौर पर की है. मिस्र के गृह मंत्रालय ने कहा कि ‘पूछताछ के दौरान गाइड ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. अधिकारियों ने तुरंत एक्सपर्ट्स को बुलाया और निशान साफ करवाए.’

उनास पिरामिड का महत्व

उनास पिरामिड मिस्र के पांचवें राजवंश का आखिरी शाही पिरामिड है, जो लगभग 4400-4500 साल पुराना है. सक्कारा में मौजूद जो UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह पिरामिड ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे पुराने पिरामिड टेक्स्ट है, जो अंदर की दीवारों पर खुदे हुए धार्मिक लेख है. फिरौन उनास (2375-2345 BC) के लिए बनाया गया यह स्मारक हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है.

गाइड का जवाब और कानूनी कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाइड ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने एक “गंभीर गलती” की है, लेकिन वह मिस्र की पुरानी विरासत का सम्मान करता है. मिस्र के एंटीक्विटीज प्रोटेक्शन लॉ के तहत, ऐसे कामों के लिए जेल और जुर्माना हो सकता है. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, हालांकि अभी और जानकारी नहीं दी गई है.