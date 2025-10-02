इस मुस्लिम देश की वजह से राष्ट्रपति Trump ने लगाई Netanyhu की क्लास, बड़े ऑर्डर पर किया साइन
Hamas Israel War: इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया. इसके बाद, अमेरिका समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 2, 2025 10:22:24 AM IST

Trump On Qatar: गाजा में चल रहे हमास-इज़राइल युद्ध की एक झलक कुछ दिन पहले कतर में भी देखने को मिली, जब इजराइल ने वहां हवाई हमले किए. इसके जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई देश दोहा पर हमला करता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा.

इज़राइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया. इसके बाद, अमेरिका समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की.

अमेरिका देगा कतर को सुरक्षा

ट्रंप द्वारा साइन कार्यकारी आदेश में यह आश्वासन दिया गया है कि कतर पर किसी भी सैन्य हमले को संयुक्त राज्य अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा. ऐसे किसी भी हमले की स्थिति में, अमेरिका और कतर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कदम उठाएंगे. गौरतलब है कि कतर में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं.

आदेश में, ट्रंप ने कतर को सुरक्षा का वादा किया. इसमें कहा गया है, “अमेरिकी रक्षा सचिव, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के साथ मिलकर कतर के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करेंगे ताकि अगर कोई देश दोहा पर हमला करता है तो तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके.”

इजरायल का कतर पर आरोप

कतर पर हवाई हमले के बाद, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा पर हमास को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया. कतर ने गाजा में युद्ध समाप्त करने में मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

इज़राइली हमले के बाद, हमास ने दावा किया कि उसका कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं मारा गया. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 में इज़राइल पर हमले की योजना बनाने वाले खलील अल-हय्या का बेटा इस हमले में मारा गया.

