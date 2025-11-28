ट्रंप की बड़ी धमकी: इन देशों के नागरिकों को अमेरिका जाने पर पाबंदी? राष्ट्रपति बोले-घुसने नहीं दूंगा

Donald Trump: अक्सर अमेरिका के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चर्चाओं में बने रहते हैं, अक्सर वो ऐसे बयान देते रहते हैं जो काफी हैरान कर देने वाले होते हैं. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वो “तीसरी दुनिया के देशों” या डेवलपिंग देशों से US में माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक देंगे. इसका मकसद US सिस्टम को पूरी तरह से ठीक होने का मौका देना है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक अफ़गान नागरिक ने कथित तौर पर व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोली चलाई. वहीं गुस्से में ट्रंप ने आगे कहा कि बिना चेक और वेरिफिकेशन के लोगों का आना देश के लिए एक बड़ा खतरा है. खासकर अफ़गानिस्तान से निकाले जाने के दौरान, लाखों लोग बिना चेक और वेरिफिकेशन के US में घुस गए, जिससे अब कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है.

क्यों भड़क उठे ट्रंप

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अफ़गानिस्तान एयरलिफ्ट के सीन दिखाते हुए एक पुरानी फ़ोटो भी साझा की है. इस दौरान उन्होंने लिखा, “यह अफ़गानिस्तान से भयानक इवैक्युएशन का हिस्सा है. लाखों लोग बिना किसी वेटिंग के हमारे देश में घुस आए. हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि जो बाइडेन और उनके गुंडों ने हमारे देश के साथ क्या किया.” वहीं ट्रंप का कहना है कि टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद, इमिग्रेशन पॉलिसी ने अमेरिका में ज़िंदगी मुश्किल कर दी है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक ट्रंप का यह बयान बुधवार को वॉशिंगटन में हुई शूटिंग के एक दिन बाद आया. दरअसल, यहां एक अफ़गान आदमी ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोली चला दी थी. यह घटना ट्रंप के लिए अपनी पॉलिसी को सही ठहराने का सबसे नया उदाहरण बन गई है. उनका मानना ​​है कि ऐसी घटनाएं अफ़गानिस्तान से बिना प्लान के वापसी के बाद होने वाली घटनाओं जैसी ही हैं. इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने इसे “क्रूक्ड जो बाइडेन” की नाकामी बताया.

