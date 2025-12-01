खत्म हो जाएगी रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग! ट्रंप ने बनाया नया प्लान; क्या पुतिन-जेलेंस्की के बीच बनेगी बात?

Russia Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन–रूस युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यापक 28-प्वाइंट पीस प्लान पेश किया है, जिसके बाद शांति वार्ताओं ने तेजी पकड़ी है. इसी क्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की कि एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भेजा जा रहा है, जो युद्ध खत्म करने से जुड़े समझौतों पर आगे बातचीत करेगा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब सुरक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव करेंगे, जिन्हें इस बातचीत का नया प्रमुख बनाया गया है.

यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया इस्तीफा

पहले इस वार्ता की कमान जेलेंस्की के शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ आंद्री यरमाक संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही भ्रष्टाचार-रोधी जांच एजेंसी ने उनके अपार्टमेंट की तलाशी ली थी, जिससे राजनीतिक खलबली मच गई. इस कारण अब उमेरोव को वार्ता का नेतृत्व सौंपा गया है, जिनकी छवि एक सक्षम और व्यावहारिक वार्ताकार की मानी जाती है.

जेलेंस्की जताई उम्मीद

जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि पिछले हफ्ते जिनेवा में अमेरिका के साथ हुई preliminary talks एक नई दिशा देंगी और अब यह प्रक्रिया रविवार को और आगे बढ़ेगी. उनका कहना है कि अमेरिका के साथ जारी यह कूटनीतिक बातचीत यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है.

दूसरी ओर, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर फ्लोरिडा में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे. यह बैठक शांति योजना के अंतिम प्रारूप और क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होगी.

ट्रंप प्रशासन का 28-प्वाइंट प्लान पर एक नजर

ट्रंप प्रशासन का 28-प्वाइंट प्लान सुरक्षा, सीमाएं, युद्धबंदी, निगरानी तंत्र और भू-राजनीतिक गारंटियों जैसे कई बिंदुओं पर आधारित बताया जा रहा है. हालांकि इसके वास्तविक प्रावधान सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि यह योजना यूक्रेन और रूस दोनों के लिए स्वीकार्य मध्य रास्ता खोजने की कोशिश है — जिसमें युद्ध विराम, क्षेत्रों की स्थिति, और भविष्य की सुरक्षा ढांचे पर महत्वपूर्ण समझौते शामिल हो सकते हैं.

क्या खत्म हो जाएगी जंग?

यूक्रेन अब इस उम्मीद में है कि अमेरिका की सक्रिय भागीदारी और कूटनीतिक दबाव से रूस के साथ बातचीत को ठोस दिशा मिलेगी. हालांकि युद्ध समाप्त होने की संभावना पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन हालिया घटनाएं कम से कम यह संकेत देती हैं कि गतिरोध तोड़ने के लिए दोनों पक्षों पर कूटनीतिक स्तर पर गतिविधि बढ़ रही है.

कुल मिलाकर, वार्ताओं की यह नई श्रृंखला यूक्रेन–रूस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास मानी जा रही है, और आने वाले दिनों में इसकी दिशा से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

