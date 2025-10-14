Home > विदेश > खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक

खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक

Shehbaz Sharif: मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. इस दौरान, उन्होंने अपने पीछे खड़े पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या भारत और पाकिस्तान साथ-साथ रह सकते हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: October 14, 2025 1:49:04 PM IST

donald trump viral video
donald trump viral video

Donald Trump Shehbaz Sharif Viral Video: हर कोई इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के दोस्त हैं या फिर शाहबाज़ शरीफ के खास हैं. लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस वीडियो से साफ जाहिर हो जाएगा कि राष्ट्रपति ट्रंप किसके दोस्त हैं? दरअसल, मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. इस दौरान, उन्होंने अपने पीछे खड़े पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या भारत और पाकिस्तान साथ-साथ रह सकते हैं. ट्रंप के सवाल ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शर्मिंदा कर दिया. ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की वकालत की और दोनों देशों के लिए शांति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया.

वीडियो हुआ वायरल 

सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रंप ने भारत की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाई, इस दौरान शाहबाज़ शरीफ भी हँसते हुए नजर आएं, बाद में जब उन्होंने इस बात पशर गौर फ़रमाया तो उन्हें पता चला कि ट्रंप किस बारे में बात कर रहे हैं. वहीँ अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

ट्रंप ने जंग रुकवाने का लिया क्रेडिट 

वहीं इस दौरान, ट्रम्प ने दावा किया है कि उन्होंने मई में भारत-पाक सैन्य संघर्ष के दौरान युद्ध विराम कराया था, जबकि भारत ने इस दावे का बार-बार खंडन किया है. सीधा सीधा भारत का कहना है कि युद्धविराम द्विपक्षीय बातचीत से हुआ है, बाहरी हस्तक्षेप से नहीं. ट्रंप ने हाल ही में यह भी दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी देकर 24 घंटे के भीतर तनाव कम कर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए

आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए. उनकी जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां भेजा गया. ट्रंप के दावों और शरीफ की सिफारिशों के बावजूद, भारत ने अपना रुख बरकरार रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी समझौता या युद्धविराम द्विपक्षीय वार्ता का परिणाम है.

Tags: Donald Trumpgaza peace summitindia pakistan ceasefirenarendra modishahbaz sharifworl news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!

October 15, 2025

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025
खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक
खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक
खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक
खड़े-खड़े Trump ने शाहबाज शरीफ की उतार दी इज्जत! Video देख अब नहीं होगा ट्रंप-PM मोदी की दोस्ती पर शक