कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती
Home > अजब गजब न्यूज > कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती

कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती

ऐना पहाड़ा झरना (Aina Hills Falls) नेपाल के तनहुं (Tanahum) जिले में स्थित एक अद्भुत झरना (Amazing Waterfall) है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध (Famous for natural beauty) है. इस झरने की खासियत यह है कि यहां की चट्टान को दूर से देखने पर विशाल (Big Elephant) हाथी के चेहरे जैसी दिखाई देती है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 5, 2025 3:05:53 PM IST

Amazing natural beauty of Aina Hills
Amazing natural beauty of Aina Hills

Amazing natural beauty of Aina Hills: क्या कभी आपने देखा है हाथी वाला झरना. अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको एक बार यहां ज़रूर जाना चाहिए. नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से दुनियाभर में काफी प्रसिद्ध है. हाल ही में तनहुं जिले में स्थित एक अद्भुत झरना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जहां, इस झरने को ऐना पहाड़ा झरना (Aina Pahara Jharana) या एलीफैंट रॉक वॉटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है. इसकी खासियत यह है कि, यहां की चट्टान को दूर से देखने पर विशाल हाथी के चेहरे जैसी देखने को मिलती है. 

चट्टान में दिखता है हाथी का चेहरा: 

ऐना पहाड़ा झरने का यह अद्भुत नजारा किसी जादू से कम नहीं है. जब पानी की तेज धार हरे-भरे पहाड़ों के बीच से चट्टानों पर गिरती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई कलाकार ने पत्थर को तराशकर हाथी की आकृति दी हो. यह जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है. खास तौर से ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए. आप यहां आकर हर एंगल से रील बना सकते हैं. अब सवाल यह उठता है कि, आखिर झरने तक कैसे पहुंचा जाए. 

झरने तक कैसे पहुंच सकते हैं आप: 

ऐना पहाड़ा झरना काठमांडू से करीब 115 से 120 किमी की दूरी पर स्थित है. अगर आप यह सोच रहे हैं कि, यहां तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मंगलिंग पहुंचा होगा और फिर उसके बाद तनहुं की तरफ बढ़ना होगा. इसके बाद काठमांडू सड़क की तरफ जाकर आपको एक बड़ा बोर्ड दिखाई देगा. 

ध्यान रखें अगर आप सार्वजनिक वाहन से आ रहे हैं, तो ड्राइवर को बता दें कि आपको आइना पहाड़ा जाना है. बस कुछ सीढ़ियों की मदद से आप इस खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को करीब से देख सकते हैं. यह एडवेंचर प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अवसर है. 

Tags: Aina HillsBig ElephantNatural BeautyNepalWaterfall
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती
कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती
कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती
कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती