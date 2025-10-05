कभी देखा है हाथी वाला झरना: ऐना पहाड़ा की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती

Amazing natural beauty of Aina Hills: क्या कभी आपने देखा है हाथी वाला झरना. अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको एक बार यहां ज़रूर जाना चाहिए. नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से दुनियाभर में काफी प्रसिद्ध है. हाल ही में तनहुं जिले में स्थित एक अद्भुत झरना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जहां, इस झरने को ऐना पहाड़ा झरना (Aina Pahara Jharana) या एलीफैंट रॉक वॉटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है. इसकी खासियत यह है कि, यहां की चट्टान को दूर से देखने पर विशाल हाथी के चेहरे जैसी देखने को मिलती है.

चट्टान में दिखता है हाथी का चेहरा:

ऐना पहाड़ा झरने का यह अद्भुत नजारा किसी जादू से कम नहीं है. जब पानी की तेज धार हरे-भरे पहाड़ों के बीच से चट्टानों पर गिरती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई कलाकार ने पत्थर को तराशकर हाथी की आकृति दी हो. यह जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है. खास तौर से ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए. आप यहां आकर हर एंगल से रील बना सकते हैं. अब सवाल यह उठता है कि, आखिर झरने तक कैसे पहुंचा जाए.

झरने तक कैसे पहुंच सकते हैं आप:

ऐना पहाड़ा झरना काठमांडू से करीब 115 से 120 किमी की दूरी पर स्थित है. अगर आप यह सोच रहे हैं कि, यहां तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मंगलिंग पहुंचा होगा और फिर उसके बाद तनहुं की तरफ बढ़ना होगा. इसके बाद काठमांडू सड़क की तरफ जाकर आपको एक बड़ा बोर्ड दिखाई देगा.

ध्यान रखें अगर आप सार्वजनिक वाहन से आ रहे हैं, तो ड्राइवर को बता दें कि आपको आइना पहाड़ा जाना है. बस कुछ सीढ़ियों की मदद से आप इस खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को करीब से देख सकते हैं. यह एडवेंचर प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अवसर है.