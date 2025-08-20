Home > विदेश > अमेरिका ने 6,000 छात्रों का वीज़ा किया रद्द, पीछे की वजह जान घूम जाएगा माथा

अमेरिका ने 6,000 छात्रों का वीज़ा किया रद्द, पीछे की वजह जान घूम जाएगा माथा

लगभग 4,000 वीज़ा आपराधिक आरोपों के कारण रद्द किए गए, जिनमें मारपीट, शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध और चोरी जैसे अपराध सबसे आम कारण थे।

US Visa: ट्रम्प प्रशासन के तहत कड़े इमिग्रेशन नियमों के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6,000 से ज़्यादा छात्र वीज़ा रद्द कर दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि ये वीज़ा वीज़ा अवधि से ज़्यादा समय तक रहने, आपराधिक गतिविधियों और कुछ मामलों में आतंकवाद से संदिग्ध संबंधों के कारण रद्द किए गए हैं।

4,000 वीज़ा आपराधिक आरोपों के कारण रद्द

लगभग 4,000 वीज़ा आपराधिक आरोपों के कारण रद्द किए गए, जिनमें मारपीट, शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध और चोरी जैसे अपराध सबसे आम कारण थे। 200 से 300 वीज़ा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों के तहत रद्द किए गए, हालाँकि अधिकारियों ने किसी विशिष्ट समूह का नाम नहीं लिया।

वीज़ा प्रणाली में व्यापक बदलाव

ये कदम छात्र वीज़ा प्रणाली में व्यापक बदलावों के बाद उठाए गए हैं, जिनमें आवेदकों की पृष्ठभूमि की विस्तृत जाँच और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की जाँच शामिल है। राजनयिकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन व्यक्तियों को चिह्नित करें जिन्हें अमेरिकी हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण या राजनीतिक सक्रियता में शामिल माना जाता है।

व्हाइट हाउस और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच तनाव

ये घटनाक्रम व्हाइट हाउस और अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच तनाव के बीच सामने आए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने गाजा संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद कुछ संस्थानों पर यहूदी-विरोधी भावना को बर्दाश्त करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कर-मुक्त स्थिति को हटाने और परिसर की जाँच के लिए धन रोकने की धमकी देकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि “सैकड़ों या संभवतः हज़ारों” वीज़ा रद्दीकरण उन गतिविधियों के कारण हुए हैं जिन्हें अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप नहीं माना जाता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वीज़ा या ग्रीन कार्ड धारक विदेशी नागरिकों को, यदि वे फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं या इज़राइल की आलोचना करते हैं, तो उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। प्रशासन के कुछ लोगों ने इन कार्रवाइयों को हमास से संबद्ध बताया है।

एक कथित मामले में, टफ्ट्स विश्वविद्यालय की एक तुर्की छात्रा को गाजा युद्ध पर विश्वविद्यालय की स्थिति की आलोचना करने वाले एक लेख का सह-लेखन करने के बाद लुइसियाना में छह सप्ताह से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में एक संघीय न्यायाधीश ने उसे ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक भाषण के आधार पर वीज़ा रद्द करना प्रथम संशोधन सुरक्षा के साथ संघर्ष कर सकता है। उनका कहना है कि प्रशासन के कार्यों से विश्वविद्यालय परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमज़ोर करने का जोखिम है।

