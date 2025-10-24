Home > वायरल > सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां

सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां

डेविड ऑक्टरलोनी नाम के इस अंग्रेज अफसर ने भारत में मुगलों की तरह हरम बनाया था, जहां उसकी 13 हिंदुस्तानी पत्नियां रहती थीं...

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 6:23:40 PM IST

सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां

हरम का नाम लेते ही मुगलों की तस्वीर सामने आती है. हरम और मुगलों का बड़ा ही गहरा नाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहले व्यापार और फिर कब्जा जमाने वाले अंग्रेज भी हरम का शौक रखते थे. इतिहासकारों की मानें तो अंग्रेजों को जब भी भारत भेजा जाता तो उन्हें यह सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे भारतीय महिलाओं से दूर ही रहेंगे लेकिन अंग्रेज अफसर इस सलाह को सीरियसली नहीं लेते थे. 

सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां

You Might Be Interested In

वाइट मुग़ल के नाम से फेमस अंग्रेज ने बनाया हरम 

इतिहासकारों की मानें तो साल 1804 में दिल्ली के तख़्त पर शाह आलम का कब्जा था. इसी साल मराठों ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली पर धावा बोल दिया. ऐसे में शाह आलम की मदद को ब्रिटिश फ़ौज आगे आई थी जिसकी नेतृत्व ब्रिटिश अफसर डेविड ऑक्टरलोनी कर रहे थे. इस युद्ध में ब्रिटिश फ़ौज ने मराठों से दिल्ली को बचा लिया था जिससे खुश होकर शाह आलम ने डेविड को ‘नासिर उद दौला’ नाम की उपाधि से सम्मानित किया था. बताते हैं कि यह अंग्रेज अफसर इस कदर मुगलों के प्रभाव में आ गया था कि उनके जैसे ही वेशभूषा में रहने लगा था वैसा ही खानपान और इसने अपने लिए हरम भी बना लिया था. 

अय्याशी पूरी करने के लिए 13 पत्नियों को रखा 

बताते हैं कि डेविड ऑक्टरलोनी को मुग़ल दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किया गया था. इस बीच इसके दिलो दिमाग पर मुगलिया तौर-तरीकों का गहरा प्रभाव पड़ा और इसने भी अपने लिए एक हरम बना लिया. अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए डेविड ने एक दो नहीं बल्कि 13 हिन्दुस्तानी महिलाओं से शादी की थी. ऐसा बताते हैं कि सिर्फ डेविड ऑक्टरलोनी ही नहीं बल्कि कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी ऐसे ही शौक रखते थे. इसी क्रम में एक ब्रिटिश अधिकारी किर्कपैट्रिक का भी नाम सामने आता है जो हैदराबाद में मुगलों की तरह ही रहता था.

Tags: british officer indian wivesdavid ochterlony haremhome-hero-pos-7Mughal Erawhite mughal historywhite mughal india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025

दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध...

October 24, 2025

डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर...

October 24, 2025
सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां
सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां
सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां
सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी भारत में लिए हरम के मजे; इस फिरंगी की थीं 13 हिंदुस्तानी पत्नियां