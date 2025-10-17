Wedding Viral Video : सात फेरों के बीच एक वचन पर रुक गई दुल्हन, कह दिया कुछ ऐसा की हर कोई रह गया दंग..!

Wedding Viral Video : सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो शादी जैसे पारंपरिक माहौल में बदलते दौर की झलक देता है. वीडियो में एक दुल्हन अपने लाल जोड़े में बैठी है और जब पंडितजी उसे विवाह के वचन दे रहे होते हैं, तो वो एक ऐसा जवाब देती है, जिसने लाखों दिलों को छू लिया है. पंडितजी कहते हैं, “अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, अब मायके जाना हो तो अनुमति लेनी होगी”, जिस पर दुल्हन मुस्कुराकर जवाब देती है – “वो पापा हैं, जब जरूरत होगी, मैं जाऊंगी… परमिशन नहीं लूंगी.”

‘चित मेरी, पट भी मेरी’ – दुल्हन ने दिखाया आत्मविश्वास

दुल्हन के जवाब से कुछ लोग चौंक गए, कुछ हंसने लगे, लेकिन उस पल में जो सबसे ज्यादा उभरा, वो था उस बेटी का अपने पापा के लिए प्रेम और आत्मसम्मान. जब ससुराल पक्ष के कुछ लोग हंसे, तो दुल्हन ने तुरंत मुस्कराते हुए कहा – चित मेरी, पट भी मेरी.

ये कोई जिद नहीं थी, ये वो भाव था जो हर बेटी अपने पिता के लिए महसूस करती है. उस मंडप में बैठे हर व्यक्ति की आंखों में यह बात उतर गई कि ये जवाब केवल शब्द नहीं, बल्कि एक आधुनिक सोच की आवाज है.

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

इस वीडियो के वायरल होते ही लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. वीडियो के कैप्शन में लिखा था:

‘अपने पापा के घर जाने के लिए मैं किसी की परमिशन नहीं लूंगी.’ लोगों ने इस दुल्हन के आत्मविश्वास को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा, “बिलकुल सही, बेटा भी तो किसी से परमिशन नहीं लेता!” दूसरे ने कमेंट किया, “वो पापा हैं, जब जरूरत होगी, बेटी जाएगी ही.” एक ने मजाक में लिखा, “इस दूल्हे का भविष्य खतरे में लग रहा है!”

ये वायरल क्लिप सिर्फ एक मजेदार या इमोशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये बताता है कि बेटियों की सोच अब बदल चुकी है. वे अपने रिश्तों के लिए मुखर हैं, अपनी भावनाओं को बिना झिझक व्यक्त करती हैं और सम्मान और प्रेम को अब डर या चुप्पी से नहीं तोला जाता.

शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, वो दो परिवारों का मिलन होती है. लेकिन इस दुल्हन ने ये साफ कर दिया कि शादी का मतलब रिश्तों को छोड़ना नहीं, बल्कि नए रिश्तों के साथ पुराने रिश्तों को भी उतने ही सम्मान से निभाना है.