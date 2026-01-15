दो नन्हीं बच्चियों का मासूम अंदाज, जिसने देशभक्ति के नाम पर सोशल मीडिया पर मचाया तहलका!

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो छोटी बच्चियां अपनी मासूमियत और देशभक्ति से लोगों का दिल जीत रही हैं. न तो ये किसी बड़े मंच का वीडियो है और न ही किसी प्रचार का हिस्सा, फिर भी देखने वाले मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे.

तुतलाते हुए गाया देशभक्ति गाना

वीडियो में दो नन्हीं बच्चियां कैमरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं. उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में बेफिक्री साफ दिखती है. वीडियो की शुरुआत बेहद सिंपल होती है. बच्चियां बताती हैं कि उनके पिता भारत से हैं. इसके बाद कैमरे के पीछे से एक महिला उनसे पूछती है कि कोई भारतीय ये बात कैसे कहता है. इस सवाल पर दोनों बच्चियां बिना देर किए सीधे सलामी देती हैं. यही पल वीडियो को खास बनाता है.

गाने के साथ सलामी का अंदाज

सलामी देते हुए बच्चियों का अंदाज बिल्कुल दिल से निकला लगता है, जैसे एक्टिंग नहीं बल्कि भावनाओं का प्रदर्शन हो. एक बच्ची सलामी की मुद्रा में खड़े-खड़े तोतली आवाज में देशभक्ति की पंक्तियां गुनगुनाती है. वो कहती है, ओ देश मेरे तेरी शान से बढ़कर… उसकी मासूम आवाज और शब्द सुनने वाले को भावुक कर देती है. दूसरी बच्ची भी पूरे जोश के साथ सलामी देती रहती है और पल को पूरी शिद्दत से जीती नजर आती है.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

ये वीडियो r/TwentiesIndia नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. यूजर्स ने वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक ने लिखा, क्या बात है, बच्चियों ने दिल से गाया है. दूसरे ने मजाकिया अंदाज में पूछा, पिता भारत से हैं तो मां किधर से है? वहीं कुछ यूजर्स ने बच्चियों की मासूम आवाज की तारीफ करते हुए कहा कि गाना और खूबसूरत लग रहा है.

ये वीडियो याद दिलाता है कि देशभक्ति सिर्फ बड़े कामों या भाषणों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी मासूम भावनाओं में भी झलकती है. दो नन्हीं बच्चियों ने अपने अंदाज और सच्चाई से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है.