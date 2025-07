Video: उठाकर पटका और मुंह पर मारी लात…ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछने पर बाप-बेटे ने ट्रेफिक पुलिस के कर्मियों को पकड़कर कूट दिया

Viral Video: मंगलवार दोपहर मुंबई के पास नालासोपारा पूर्व में वाहन जांच के दौरान दो ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में एक पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना विजय नगर स्थित सितारा बेकरी के पास हुई, जहां ट्रैफिक कांस्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण अथरे नियमों के उल्लंघन के लिए वाहनों की जांच कर रहे थे। तुलिंज पुलिस के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने दो लोगों – पार्थ नारकर और उनके दोस्त ओमकार पंचाल को हेलमेट न पहनने, नंबर प्लेट में समस्या होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका।

वरिष्ठ निरीक्षक विजय जाधव ने कहा, “कई उल्लंघन हुए थे। उनके पास हेलमेट नहीं थे, नंबर प्लेट सही नहीं थी और उनके पास स्थायी लाइसेंस भी नहीं था।” स्थिति तब बिगड़ गई जब पार्थ ने अपने पिता मंगेश नारकर को बुलाया, जो तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि बहस हाथापाई में बदल गई और तीनों लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को जमीन पर लेटे हुए लात मारते हुए दिखाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

A heated altercation between a traffic police Constable and a two Wheeler rider in Nalasopara East’s Sitara Bakery area escalated into a physical scuffle, causing a commotion. The incident was captured on video, which is now rapidly going viral on social media pic.twitter.com/gHQsD2KZ5P

— Mudassir Goenka (@MudassirGoenka7) July 15, 2025