Holi Color Video: दिमाग की होली! बच्चे ने मुल्तानी मिट्टी से बनाए रंग, 200 से 2200 तक का हुआ मुनाफा

Holi Viral Video: इस होली सीजन में एक नन्हे बच्चे की समझदारी भरी पहल ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. 3 मार्च 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे इस छोटे से मास्टर ने महज ₹200 के निवेश को ₹2,200 के मुनाफे में बदल दिया. उसकी अनोखी सोच और सरल बिजनेस मॉडल ने लोगों को हैरान कर दिया.

वीडियो में देखा गया कि बच्चे ने नेचुरल मुल्तानी मिट्टी में साधारण फूड कलर मिलाकर केमिकल-फ्री, त्वचा के अनुकूल रंग तैयार किए. बाजार में बिकने वाले रासायनिक रंगों से होने वाली एलर्जी और त्वचा संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसने एक सेफ ऑप्शन पेश किया. स्थानीय बाजार में कस्टमरों ने इन नेचुरल रंगों को हाथों-हाथ खरीदा और देखते ही देखते उसकी छोटी सी पूंजी कई गुना बढ़ गई.

पर्यावरण और सेहत के प्रति जागरूक सोच

जहां अधिकतर लोग सस्ते और तेज रंगों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं इस बच्चे ने पर्यावरण और लोगों की सेहत को प्राथमिकता दी. केमिकल-फ्री रंग न केवल त्वचा के लिए सुरक्षित थे, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते. उसकी ये पहल दर्शाती है कि कम उम्र में भी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर सराहना की बौछार

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने बच्चे की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने उसे भविष्य का सफल बिजनेसमैन बताया. कुछ ने लिखा कि ये मुनाफे और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) का बेहतरीन उदाहरण है, तो कुछ ने कहा कि जहां दूसरे बच्चे सिर्फ होली खेल रहे थे, वहीं ये बच्चा पैसे की कीमत और समाज की सुरक्षा का महत्व समझ रहा था.

रचनात्मकता ही असली पूंजी

ये कहानी एक प्रेरणा है कि बड़े विचारों के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. थोड़ी सी रचनात्मकता, मेहनत और सकारात्मक सोच से कोई भी व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल कर सकता है. होली के रंगों के बीच ये छोटा सा होलि हसल हमें याद दिलाता है कि असली चमक दिमाग और दिल की होती है.