Chandni Chowk Viral Video: डस्टबिन बना ‘शोपीस’ सड़क पर मिला कचरा, चांदनी चौक का गंदगी भरा वीडियो हुआ वायरल

Chandni Chowk Viral Video: दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में फैली गंदगी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. एक साइकिल चालक वैभव मलिक ने सुबह की सैर के दौरान वहां का एक वीडियो बनाया और शेयर किया. आमतौर पर सुबह के समय सड़कों पर कम भीड़ और शांति होती है, लेकिन इस वीडियो में जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं.वीडियो में साफ दिखता है कि कई जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन वे लगभग खाली हैं. इसके आसपास ही कचरा बिखरा पड़ा है. यानी कूड़ा फेंकने की जगह मौजूद है, फिर भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे. ये दृश्य साफ बताता है कि समस्या सिर्फ सफाई की नहीं, बल्कि आदतों की भी है.

वीडियो बनाते समय वैभव मलिक अपनी नाराजगी भी जताते हैं. उनका कहना है कि अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि सफाई नहीं हुई, तो भी कूड़ा डस्टबिन में डालना तो लोगों की जिम्मेदारी है. जब डस्टबिन खाली हों और उनके आसपास गंदगी फैली हो, तो ये नागरिक समझ की कमी को दिखाता है.

व्यवस्था है, लेकिन इस्तेमाल नहीं

इस मामले में ये भी सामने आता है कि प्रशासन की ओर से डस्टबिन लगाए गए हैं. यानी कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी इंतजाम मौजूद हैं. कमी इस बात की है कि लोग उनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे. सिर्फ सुविधाएं होने से समस्या हल नहीं होती, जब तक लोग खुद जिम्मेदारी न लें.

ऑनलाइन लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने शर्म और चिंता जताई. कुछ ने कहा कि चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक और पर्यटक इलाके की ऐसी हालत दुखद है. कई लोगों ने ये भी लिखा कि डस्टबिन सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं, क्योंकि उनका असली मकसद पूरा नहीं हो रहा.

ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि साफ-सफाई सिर्फ सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है. जब तक आम लोग छोटी-छोटी बातों, जैसे कूड़ा सही जगह डालना, को अपनी आदत नहीं बनाएंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे. चांदनी चौक की ये तस्वीर पूरे समाज के लिए सोचने का मौका है.