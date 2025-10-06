ताबीज उतारते ही लड़की की भीतर घुसा ‘जिन्न’! करने लगी लाल खून जैसी इस चीज की डिमांड, नहीं मिली तो…
Viral News: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह अजीब सा व्यवहार करते नजर आ रही है. वीडियो देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

By: Preeti Rajput | Published: October 6, 2025 1:37:09 PM IST

Viral News: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक वीडियों (Viral Video) आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में ताबीज उतारते नजररही है. जैसे ही वह ताबीज गले से उतारती है, कथित तौर पर उसके ऊपर जिन्न हावी हो जाता है. जिसके कारण उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है. जिसके बाद वह अपने पूरे बाल खोल देती है. साथ ही गहरी लाल लिपस्टिक की डीमांड करने लगती है. जैसे मानों कोई शक्ति उसके ऊपर हावी हो गई है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ फैला हुआ है. जिसका राज भी अब सामनेचुका है

लड़की के भीतर आया जिन्न

वायरल वीडियो में आप लड़की की हालत देख एक बार तो डर जाएंगे. लड़की बड़ा ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी. उसने अपना पूरा मेकअप भी खराब कर जिया था. ब्यूटीशियन भी काफी घबराई हुई नजररही है. लेकिन बता दें कि यह पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था. इस लड़की में ना तो भूत घुसाजिन्न. लड़की एक्टिंग कर रही थी. हालांकि वीडियो देख एक बार को तो लोगों को सच लगने लगा था

वायरल वीडियो का सच 

वायरल हो रहा पूरा वीडियो सब ड्रामा था. यह वीडियो एक साल पुराना है. साल 2024 में यह पहली बार सामने आया था. हाल ही में इसे दोबारा शेयर किया गया, जिसके बाद यह वायरल होने लगा हैवीडियो में मेकअप ट्यूटोरियल भी दिया जा रहा है. साथ ही लड़की का नाम निक्की बताया है. वीडियो में लड़की मेकअप करवा रही है. जैसे ही मेकअप के लिए वह ताबीज उतारती है. तो उसका व्यवहार बदलने लगता है. वह जोर-जोर से चिल्लाने लगती है. साथ ही गहरी लाल लिपस्टिक की डिमांड करने लगती है. जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. वीडियो में लड़की ने काफी अच्छी एक्टिंग की है

अलाउद्दीन खिलजी के हरम में पार होती थी हैवानियत की हद, महिलाओं से ज्यादा बच्चों पर थी ‘गंदी’ नज़र!

viral girlViral Newsviral video
