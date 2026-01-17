Home > वायरल > डर से कांप उठा पूरा गांव! 100 किलो से भारी अजगर ने मचाया हड़कंप, रेस्क्यू टीम भी रह गई दंग; रोंगटे खड़े कर देगी रेस्क्यू की कहानी

Bijnor Snake Rescue: उत्तर-प्रदेश के एक छोटे से नूरपुर छिपरी गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई, जब ग्रामीणों ने एक विशालकाय अजगर देखा. इसका वजन करीब 100 किलो से ज्यादा था.

By: Preeti Rajput | Published: January 17, 2026 9:48:47 AM IST

Bijnor Snake Rescue: यूपी के बिजनौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक छोटे से नूरपुर छिपरी गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई, जब ग्रामीणों ने एक विशालकाय अजगर देखा. इसका वजन करीब 100 किलो से ज्यादा था. लोगों ने जब इसे देखा, तो वह हैरान रह गए. इस अजगर की सूचना मिलते ही सर्प मित्र और वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई. कड़ी मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू किया. 

100 किलो से ज्यादा वजन का अजगर

लोगों का कहना है कि अब तक इलाके में देखें गए बड़े अजगरों में से यह एक है. इसका वजन करीब 100 किलों से ज्यादा लगाया गया है. यह मामला शेरकोट थाना क्षेत्र के नूरपुर छिपरी गांव का है. जैसे ही इस विशाल सांप पर गांव वालों की नजर पड़ी. वहां के लोगों में चीख-पुकार मच गई. बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां जमा हो गए, ग्रामिणों के मुताबिक, बीते कुछ दिनों से खेतों और आबादी वाले इलाके के भारी-भरकम जीव के होने का शक था. 

गांव वालों ने सुनाई कहानी

गांव वालों ने बताया कि रात के समय भी कई लोगों ने यह हलचल देखी थी. लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि गांव के पास इतना बड़ा अजगर मौजूद है. अजगर के देख जाने की पक्की जानकारी मिली, तुरंत सर्प मित्र और वन विभाग को सूचना दी. सर्प मित्र बी. भास्कर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अजगर का आकार देख उसे काबू करने में टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी. कई घंटों की सावधानीपूर्वक कोशिश के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया.

अजगर पूरी तरह स्वस्थ

सर्प मित्र बी. भास्कर ने जानकारी दी कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है. यह किसी के लिए कोई खतरा नहीं बनता. उन्होंने कहा कि रेस्कयू के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया. अजगर को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है. अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी की जा रही है. ताकी वह जंगल के वातावरण में वह सुरक्षित रह सके. अजगर को देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए. 

