Sexy Bhabhi Video: भीड़ के बीच भाभी ने लगाए सेक्सी ठुमके, लटके-झटकों से लगाई भरी महफिल में 'आग'; लोग बोले- 'चढ़ी दारू देसी…'

Bhabhi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग लगा रहा है. वीडियो में भाभी से सेक्सी मूव्स करते हुए नजर आ रही हैं. भाभी के जबरदस्त डांस पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 21, 2025 10:39:13 AM IST

Bhabhi Viral Dance Video: आज के सोशल मीडिया (Social Media) वायरल के जमाने में एक पोस्ट या वीडियो (Viral Video) आग की तरह वायरल होती है. गाना, ट्रेंड, जांस, फनी मीम या कुछ और सोशल मीडिया पर हर चीज वायरल होती रहती है. कई बार कुछ ऐसा सामने आ जाता है कि पूरा इंटरनेट केवल उसे ही शेयर करता रहता है या फिर उस डांस को कॉपी करता रहता है. ऐसा ही एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बरसात हो चुकी है. इस वायरल वीडियो (Bhabhi dance Viral Video) ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है. 

भाभी के ठुमकों पर टिकी लोगों की निगाहें 

इस वायरल वीडियो को @Mn0654 ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में एक भाभी लाल साड़ी पहन कर कमाल का डांस करती नजर आ रही है. वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- भाभी जी शानदार डांस.” वीडियो में भाभी जी जबरदस्त ठुमके मारते नजर आ रही हैं. वह लाल साड़ी में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं. उनके एक्सप्रेशन भी कमाल के लग रहे हैं. वीडियो देख लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. लोगों का कहना है कि- भाभी ऐसे नाच रही है कि देसी दारू चढ़ गई हो. लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रही है. वह इसे लगातर एक-दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं. 



भाभी ने इंटरनेट पर लगाई आग 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कई औरतें मौजूद हैं. सभी ने लाल कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई है. ऐसा लग रहा है मानों सभी ने तय कर के लाल साड़ियां पहनी हो. सभी बेखौफ होकर अपनी ही मस्ती नें डांस करती नजर आ रही हैं. लेकिन इनमें से एक बेहद सेक्सी और पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रही हैं. जिस पर लोगों की निगाहें अब टिक चुकी हैं. लोगों को उनके डांस मूव्स काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं. चंद ही मिनटों में यह वीडियो चारों तरफ फैल चुका है. वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी गे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-  दारू ने तो कमाल कर दिया भाभी पर. वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि- यह तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा नाच रही हैं. तीसरे यूजर ने लिखा- भाभी डांस सलीके से कर रही हैं

