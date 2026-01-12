किस्मत ने फिर मिलाया! 40 साल बाद मिले बचपन के प्रेमी, बच्चों ने करवाई शादी; दिल छू लेगी ये लवस्टोरी

Rashmi and Jayaprakash Kerala Marriage: केरल के मुण्डक्कल में रहने वाले जयप्रकाश और रश्मि की प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार समय, दूरी, शादी और जिम्मेदारियों के बीच भी पूरी तरह खोता नहीं. दोनों एक ही उम्र के थे और साथ पले-बढ़े. किशोरावस्था में ही जयप्रकाश रश्मि के प्रति आकर्षित हो गए थे, मगर हिम्मत जुटाकर मन की बात कभी कह नहीं पाए.

रश्मि भी शायद वही भावनाएं महसूस करती थीं, लेकिन जीवन ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया. सामाजिक परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने दोनों को अलग दिशाओं में धकेल दिया. रश्मि की शादी किसी और से हो गई और जयप्रकाश भी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए.

दोनों अलग-अलग रास्ते निकल गए

जुदाई के बाद दोनों ने जिंदगी के नए अध्याय शुरू किए. जयप्रकाश ने विदेश में बसकर शादी की और परिवार संभाला. रश्मि भी अपने परिवार और बच्चों में रम गई. बाहर से जीवन सामान्य दिखता था, पर दोनों के भीतर कहीं पुरानी यादों की हल्की टीस हमेशा मौजूद रही. फिर किस्मत ने अप्रत्याशित मोड़ लिया—करीब दस साल पहले रश्मि के पति का निधन हो गया और पांच साल बाद जयप्रकाश की पत्नी का भी देहांत हो गया. दोनों अकेलापन और जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करते रहे, लेकिन दिल के कोने में खालीपन बना रहा.

एक शॉर्ट फिल्म के चलते फिर से हुई मुलाकात

रश्मि ने अकेलेपन से बाहर आने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया. वह शॉर्ट फिल्में करने लगीं और नई पहचान हासिल करने लगीं. इसी दौरान जयप्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट फिल्म में रश्मि को देखा. वर्षों बाद उनके भीतर दबा प्यार फिर जाग उठा. उन्होंने अपने परिवार के माध्यम से संपर्क किया. कई सालों पुरानी भावनाएं फिर सामने आईं—इस बार साफ, ईमानदार और परिपक्व रूप में. दोनों ने स्वीकार किया कि जीवन ने उन्हें दूसरा मौका दिया है.

दोनों के बच्चों ने दिया साथ

इस कहानी की सबसे प्रेरक बात बच्चों का साथ रहा. रश्मि की बेटी और दामाद तथा जयप्रकाश के बच्चे सबने इस रिश्ते का स्वागत किया. कोई विरोध नहीं हुआ, न सवाल उठे. परिवारों ने साथ मिलकर दोनों की खुशी को प्राथमिकता दी. इसके बाद कोच्चि में एक छोटे लेकिन बेहद भावुक समारोह में जयप्रकाश और रश्मि ने शादी कर ली. शादी की तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया.